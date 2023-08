I-Day Security: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले पर प्रदर्शन कर सकते हैं कुकी और मैतेई समूह, खुफिया एजेंसियों को आशंका

स्वतंत्रता दिवस परेड की ड्रेस रिहर्सल के चलते दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी में बताया गया है कि कई रूट पर डायवर्जन किया गया है।

स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा (Source- Express Photo by Prem Nath Pandey)

देश इस साल अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस बीच केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कुकी या मैतेई समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। साथ ही एजेंसीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन और तिरंगा फहराने के दौरान कुछ सरकार विरोधी तत्वों द्वारा झंडे/तख्तियां दिखाने और नारे लगाने की संभावना भी जताई है। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, हाल ही में दिल्ली में खुफिया एजेंसियों द्वारा विशेष सुरक्षा समूह (SPG), CISF, दिल्ली पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के साथ स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा तैयारियों को साझा करने के लिए आयोजित एक बैठक में संभावित खतरों पर चर्चा की गई। एक अधिकारी ने कहा, बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि इस साल स्वतंत्रता दिवस सितंबर में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से एक महीने से भी कम समय पहले पड़ रहा है, ऐसे में समारोह से पहले या उसके दौरान किसी भी प्रतिकूल घटना का देश की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

