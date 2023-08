स्वतंत्रता दिवस का ड्रेस रिहर्सल आज, दिल्ली पुलिस ने कई रूट पर किया डायवर्जन, जानिए किन सड़कों का कर पाएंगे इस्तेमाल

बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कुल 8 रूट पर डायवर्जन किया है। इन रूट में नेताजी सुभाष मार्ग, एसपी मुखर्जी मार्ग शामिल है।

ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी

देश इस साल अपना 76 वा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आज उसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस की परेड की ड्रेस रिहर्सल होने जा रही है। उस ड्रेस रिहर्सल के चलते दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी में बताया गया है कि कई रूट पर डायवर्जन किया गया है, ऐसे में जोर देकर कहा गया है लोगों को अन रूट पर आने से बचाना है। डायवर्जन कहां-कहां? बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कुल 8 रूट पर डायवर्जन किया है। इन रूट में नेताजी सुभाष मार्ग, एसपी मुखर्जी मार्ग शामिल है। इसके अलावा आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक, बाहरी रिंग रोड और राजघाट से आईएसबीटी तक वाले रास्ते भी सुबह 4:00 बजे से 11:00 बजे तक बंद ही रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में यह भी बताया है कि जिन भी वाहनों पर पार्किंग लेबल नहीं होगा, वो सी हेक्सागन, इंडिया गेट, कारपोरेट मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, नेताजी सुभाष मार्ग पर भी जाने से बचें। किन रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? स्वतंत्रता दिवस की वजह से अगर डायवर्जन किया गया है तो पुलिस द्वारा कुछ वैकल्पिक रूट भी बताए गए हैं। अगर कोई नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली की तरफ जाना चाहता है तो दो दिनों के लिए वो अरविंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कौटिल्य मार्ग, मदर टेरेसा, क्रेस्ट पार्क, स्ट्रीट मंदिर मार्ग और रानी झांसी रोड का इस्तेमाल करना होगा। वहीं जिन लोगों को ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाना है, वो 24 निजामुद्दीन खट्टा बरहमपुर रोड रिंग रोड सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं

