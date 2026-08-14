स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को सलाम करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों में सेना के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी भी शामिल हैं।

78 वीरता पुरस्कारों को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किए गए 78 वीरता पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 1 बार टू शौर्य चक्र, 19 शौर्य चक्र, 5 बार टू सेना मेडल (गैलेंट्री), 36 सेना मेडल (गैलेंट्री), 3 नौ सेना मेडल (गैलेंट्री) और 5 वायु सेना मेडल (गैलेंट्री) शामिल हैं।

इन 78 पुरस्कारों में 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। इनमें 7 कीर्ति चक्र और 1 शौर्य चक्र समेत सेना मेडल (गैलेंट्री) की कैटेगरी में भी मरणोपरांत सम्मान शामिल हैं।