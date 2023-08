Independence Day 2023: 5 साल का ख्वाब, भविष्य के सपने और भ्रष्टाचार पर वार… लाल किले से PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें

Independence Day 2023 PM Modi Speech: पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार पर चिंता जताते हुए की।

लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी (फोटो : पीटीआई)

77th Independence Day PM Modi Red Fort Speech: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया। भारत के सामने आने वाले सालों में बड़े अवसरों की बात की कहा कि वह देश को विकास की राह पर और आगे ले जाने के लिए आम जनता का सहयोग चाहते हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि अगर लोगों का आशीर्वाद उनके साथ रहा तो वह अगले साल फिर लौटेंगे और लाल किले की प्राचीर से देश को फिरसे संबोधित करेंगे। जानिए पीएम मोदी के भाषण से जुड़ी 10 अहम बातें, यहां पढ़िए। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार पर चिंता जताते हुए की। उन्होंने कहा, “पिछले कुछ हफ्तों में मणिपुर में हिंसा की लहर देखी गई। कई लोगों की जान चली गई और हमारी माताओं और बहनों का अपमान हुआ। लेकिन क्षेत्र में शांति धीरे-धीरे लौट रही है। भारत मणिपुर के साथ खड़ा है।” विपक्ष ने संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। ऐसे में पीएम मोदी का मणिपुर पर भाषण की शुरुआत में प्रमुखता से बात रखना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम मोदी के भाषण में इस बार एक खास बात भाषण शैली को लेकर सामने आई। वह अपनी सामान्य शैली से हटकर140 करोड़ भारतीय नागरिकों को बार-बार अपने “परिवारजन” के रूप में संबोधित कर रहे थे। अपने पहले भाषणों में पीएम ने देश के लोगों को “मेरे प्यारे भाइयों और बहनों” कहकर संबोधित करते रहे हैं। अपनी सरकार के “ट्रैक रिकॉर्ड” पर प्रमुखता से बात करते उन्होंने लोगों को सशक्त बनाने और राष्ट्र के विकास के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने में सफलताओं का हवाला देते हुए कहा, “हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भारत जो संकल्प करता है उसे पूरा करता है।” उन्होंने कहा कि यह ‘मोदी की गारंटी’ है कि भारत अगले पांच वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि ”डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, और डायवर्सिटी” मिलकर देश के सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा, ”यह त्रिवेणी भारत के सभी सपनों को पूरा कर सकती है।” पीएम मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में गरीबी से जुड़े मुद्दे पर बात की और अपनी सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए पीएम ने कहा कि अकेले पिछले पांच वर्षों में 13.5 करोड़ से अधिक गरीब लोग गरीबी से बाहर आकर नव-मध्यम, मध्यम वर्ग का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा, “जब देश 2047 में अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तो यह एक विकसित राष्ट्र के रूप में होगा।” सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं को लोगों के सामने रखने के लिए दिल्ली भर में कई सेल्फी पॉइंट स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रगति मैदान और राज घाट शामिल पर यह सेल्फी पॉइंट मौजूद हैं। रक्षा मंत्रालय 15-20 अगस्त तक MyGov पोर्टल पर एक ऑनलाइन सेल्फी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा, ”2014 में जब हम सत्ता में आए तो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में हम 10वें स्थान पर थे. आज 140 करोड़ भारतीयों के प्रयास से हम पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं, ये ऐसे ही नहीं हुआ .भ्रष्टाचार के राक्षस ने देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था – हमने लीकेज रोकी और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई।” पीएम नरेंद्र ने लाल किले से बोलते हुए कहा, ”मैं पिछले 1000 वर्षों के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि देश के सामने एक बार फिर अवसर है… हम इस युग में क्या करते हैं, हम क्या कदम उठाते हैं और एक के बाद एक जो निर्णय लेते हैं आने वाले 1000 वर्षों में देश का स्वर्णिम इतिहास अंकुरित होगा।” पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा, “वाइब्रेंट बॉर्डर गांवों को देश का आखिरी गांव कहा जाता था। हमने उस मानसिकता को बदल दिया। वे देश के आखिरी गांव नहीं हैं। आप सीमा पर जो देख सकते हैं वह मेरा पहला गांव है, मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि इन सीमावर्ती गांवों के 600 प्रधान हैं। वे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहां लाल किले पर आए हैं।” इस दौरान पीएम मोदी ने कहा,”संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार के तहत प्रत्येक भारतीय एक समान नागरिक है, इस भूमि में प्रत्येक के पास समान अवसर, अधिकार और कर्तव्य हैं”।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram