विपक्ष को कैसे कंफ्यूज कर देगा पीएम मोदी का लाल किले वाला भाषण, इन शब्दों से समझें 2024 का पूरा गणित

Independence day: मणिपुर से लेकर करप्शन तक पीएम ने ऐसे मुद्दों को भाषण में शामिल किया जिन्हें 2024 के आम चुनाव में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फोटो : ANI

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित किया। उनके भाषण में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार किए गए रोडमेप की झलक साफ देखी जा सकती थी। मणिपुर से लेकर करप्शन तक पीएम ने ऐसे मुद्दों को भाषण में शामिल किया जिन्हें 2024 के आम चुनाव में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मणिपुर पर बात, विपक्ष को सीधा जवाब संसद के मानसून सत्र के शुरुआती दिन मणिपुर हिंसा पर विपक्ष के हंगामे के बीच कटे। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि पीएम मोदी को सदन में आकर बयान देना चाहिए। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया। इस तरह पूरी तरह सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का प्लान बनाया गया। लेकिन सदन में पीएम मोदी ने आकर मणिपुर का ज़िक्र किया। विपक्ष की ओर कहा गया कि वह विपक्ष के दबाव के रहते इस मुद्दे पर बोले। आज जब पीएम ने लाल किले से भाषण की शुरुआत की तो सबसे पहले मणिपुर के मसले पर बात की और कहा कि अब प्रदेश में हिंसा कम हो रही है। राजनीति गलियारों में चर्चा है कि पीएम मोदी और सरकार ने इस मुद्दे को इस तरह संबोधित किया कि विपक्ष को किसी भी तरह सवाल उठाने का मौका ना मिले, ऐसा 2024 के चुनाव को सामने देखते हुए ही किया गया है। भाइयों-बहनों की जगह ‘परिवारजन’ आपने अगर पीएम मोदी का आज लाल किले से दिया गया भाषण सुना है तो गौर किया होगा कि वह बार आम जनता को ‘परिवारजन’ कहकर संबोधित कर रहे थे। इस बार उनके भाषण में यह एक अलग और खास बात नज़र आई। इसके जरिए वह देश को एक परिवार का संदेश दे रहे थे। Also Read 2014-2023: पहले भाषण में विपक्ष को धन्यवाद, दूसरे कार्यकाल के आखिरी संबोधन में परिवारवाद पर सवाल परिवारवाद पर निशाना पीएम मोदी इन दिनों अपने भाषणों में लगातार परिवारवाद का ज़िक्र कर रहे हैं। आज भी पीएम ने परिवारवाद का ज़िक्र कर विपक्ष पर निशाना साधा। भाजपा ने लगातार कांग्रेस, सपा और अन्य राजनीतिक दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। इन तीन बड़े मुद्दों के अलावा पीएम ने सुप्रीम कोर्ट, महिला शक्ति,आतंकवाद,महंगाई और युवाओं का भी ज़िक्र किया। उनके बयान की यह रूप रेखा स्पष्ट तौर पर 2024 का रोडमेप सामने रखती है।

