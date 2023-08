independence day 2023: कांग्रेस दफ्तर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया तिरंगा, बोले- नेहरू ने देश को दिखाई विकास की राह

Independence Day 2023: मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू को याद करते हुए कहा कि देश के विकास में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय पर झंडा फहराया है। इस दौरान राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। खड़गे के लाल किले पर हुए समारोह में नहीं पहुंचने को लेकर भी सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू को याद करते हुए कहा कि देश के विकास में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा, “हमारे पूर्वजों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर, देश की नींव को सशक्त करने का काम किया है, हम उन्हें नमन करते हैं।” क्या बोले मल्लिकार्जुन खड़गे? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय पर दिए भाषण में कहा,”पूर्व प्रधान मंत्री पंडित नेहरू जी ने स्टील प्लांट स्थापित किए, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ बनाईं, देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। उन्होंने आईआईटी, आईआईएम, एम्स, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की भी स्थापना की और देश में परमाणु अनुसंधान की नींव रखी।” अंग्रेजी सरकार ने भारत की स्थिति ऐसी कर दी थी कि यहां सुई भी नहीं बनती थी।



तब पंडित नेहरू जी ने यहां बड़े-बड़े उद्योग खुलवाए, स्टील प्लांट लगवाए और डैम बनवाए।



IIT, IIM, AIIMS जैसे संस्थानों की शुरुआत हुई। स्पेस रिसर्च और एटमिक एनर्जी रिसर्च की नींव रखी गई।



कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने कहा, "संसद में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा रहा है…संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है।"

