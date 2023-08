77th Independence Day: 1800 से ज्यादा खास मेहमान, 10 हजार सुरक्षाकर्मी, 12 सेल्फी प्वाइंट… स्वतंत्रता दिवस पर क्या हैं खास इंतजाम

77th Independence Day: लाल किले पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) ने सुरक्षा कमान संभाल ली है। रविवार को सुरक्षाकर्मियों ने रिहर्सल भी किया।

Photo : PTI

Independence Day 2023: 15 अगस्त को देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10वीं वार लालकिले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंताजम किए गए हैं। 10 हजार से अधिक जवानों तैनात किया गया है। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1800 खास मेहमान मौजूद रहेंगे। इन मेहमानों में 660 से अधिक ‘वाइब्रेंट विलेज’ 400 से अधिक सरपंच शामिल हैं। इन्हें खास तौर पर कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इतना ही नहीं किसान उत्पादक संगठन योजना से जुड़े 250 लोग को भी शामिल किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम लालकिले पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) ने पर जिम्मा संभाल लिया है। स्वतंत्रता दिवस पर 1000 कैमरे के अलावा एंटी-ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। समारोह के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो टीम आसमान से पैनी नजर रखेगी। प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के लिए स्निपर्स, विशिष्ट स्वाट कमांडो और शार्पशूटर तैनात किए जाएंगे। लालकिले के इलाके में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर होगी। स्वाट कमांडो और एनएसजी कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात रहेंगे। बनाए गए 12 सेल्फी प्वाइंट दिल्ली में 12 जगहों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट, विजय चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रगति मैदान, राजघाट, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, आईटीओ मेट्रो गेट, नौबत खाना और शीश गंज गुरुद्वारा शामिल हैं। इन स्थानों पर लोगों की सुविधा के लिए कुछ खास इंतजाम भी किए गए हैं।

