Independence Day 2022 Live Streaming: आजादी के अमृत महोत्सव का दिल्ली के लाल किले पर जश्न, जानें कहां और कैसे देख सकेंगे लाइव, पूरी डिटेल

Independence Day 2022 Live Streaming, When and Where to Watch PM Modi Speech, Parade, Flag Hoisting Live Telecast: आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर दिल्ली में लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम के अपडेट आप पीएमओ के ट्विटर हैंडल से पा सकते हैं। यहां पीएम मोदी के भाषण का लाइव अपडेट दिया जाएगा।

How to Watch Independence Day 2022 Live stream Online: लाल किला, नई दिल्ली(Photo Source- PTI)।

