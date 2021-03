कप्तान विराट कोहली के नाबाद 73 और इस मैच में डेब्यू कर रहे ईशान किशन के शानदार अर्धशतक की मदद से भारत ने रविवार को यहां दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को 13 गेंद रहते सात विकेट से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। इस मैच के बाद फिरकी गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने ईशान किसान का इंटरव्यू लिया।

इसी के साथ ईशान किशन ने अंतरराष्ट्रीय टी20 के अलावा ‘चहल टीवी’ में भी अपना डेब्यू किया। इस दौरान चहल ने उनसे पूछा कि जन आप का अर्धशतक हो गया था तो अपने बल्ला हवा में लहराने में इतनी देर क्यों कर दी थी। इसपर ईशान ने कहा ” पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरा अर्धशतक हो गया है। जब विराट भाई ने कहा बढ़िया इनिंग्स है ये तब समझ आया।” ईशान ने कहा कि वैसे भी मेरी आदत नहीं है अर्धशतक के बाद बल्ल दिखने की।

इसपर चहल ने कहा “एटीट्यूड देख रहे हो लड़के का।” ईशान ने इसके बाद हस्ते हुए कहा “मुझे समझ नहीं आया था। तभी दूसरे छोर से कोहली भाई ने कहा ओए बल्ल उठा और चारो ओर बल्ला हवा में लहरा। तेरी डेब्यू मैच में फिफ्टी है। जिसके बाद मैंने हवा में अपना बल्ल लहराया।”

इंग्लैंड ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को आठ विकेट से हराया था। इस मैच में कोहली ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान 49 गेंद का सामना किया जिसमें पांच चौके और तीन छक्के जड़े थे। कोहली ने 18वें ओवर में क्रिस जोर्डन की गेंद को छक्के के लिये पहुंचाकर टीम को जीत दिलायी और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन भी पूरे किये। वह टी20 अंतरराष्ट्रीय में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी है।

