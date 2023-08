बढ़ता अतिक्रमण, करोड़ों के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स… हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से मची तबाही डीकोड

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार इस सप्ताह और जुलाई में भारी बारिश के कारण अनुमानित क्षति लगभग 10,000 करोड़ रुपये है।

भारी बारिश और बादल फटने से हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है।

Follow us on



instagram

telegram