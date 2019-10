आध्यात्मिक गुरु कल्कि भगवान के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार (21 अक्टूबर, 2019) को उनके बेटों के ठिकानों से आयकर विभाग को 44 करोड़ रुपए कैश के रूप में मिले। इस रकम में 20 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर में पाए गए, जबकि 90 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया।

समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि आयकर अधिकारियों ने ये सारा सामान कुल पांच जगह छापेमारी के बाद हासिल किया, जिसमें चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरू, चित्तूर और कुप्पम लोकेशेंस शामिल हैं। ये रेड आध्यात्मिक गुरु के बेटों के स्वामित्व वाली ‘व्हाइट लोटस’ की संपत्तियों पर मारी गईं।

यह आध्यात्मिक गुरु खुद के भगवान विष्णु के 10वें अवतार के होने का दावा करते हैं। वह इसके अलावा धार्मिक शैक्षणिक संस्था Oneness University के संस्थापक भी हैं। जानकारी के मुताबिक, कल्कि का असल नाम विजय कुमार नायडू है।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1971 में Life Insurance Corporation में बतौर क्लर्क की थी। 1980 में वह J. Krishnamurthy Foundation से जुड़ थे। बाद में उन्होंने खुद का ट्रस्ट बना लिया था।

