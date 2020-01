ललित होटल की प्रोमोटर ज्योत्सना सूरी के 8 परिसरों पर आयकर विभाग ने मारा छापा

आयकर विभाग ने ललित होटल की प्रोमोटर ज्योतना सूरी के 8 परिसरों पर छापेमारी की है। ज्योत्सना सूरी भारत होटल्स की एमडी हैं। सोमवार को इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई की है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक छापेमारी की यह कार्रवाई रविवार की रात से शुरू हुई थी जो सोमवार तक जारी रही। 19 नवंबर, 2008 में ‘The LaLiT’ की री-ब्रांडिंग की गई थी। इस चेन के 12 लग्जरी होटल हैं। समूह के पास नई दिल्ली में ‘द ललित’ जैसे कई होटल हैं। इस कंपनी ने The LaLit Traveller ब्रांड की भी शुरुआत की थी।

साल 2006 में भारत होटल्स के चेयरमैन और संस्थापक ललित सूरी के निधन के बाद ज्योत्सना सूरी ने इसकी कमान संभाली थी। ज्योत्सना ललित सूरी की पत्नी भी हैं। ज्योत्सना सूरी Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries (FICCI) की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आयकर विभाग ने इसके साथ ही ज्योत्सना के करीबी जयंत नंदा के घर पर भी छापा मारा है।

जयंत नंदा कारगो मोटर्स के मालिक हैं। जयंत नंदा के पास कार्गो मोटर्स का स्वामित्व है। कार्गो मोटर्स की गिनती भारत में टाटा मोटर्स के सबसे बड़े डीलर के तौर पर होती है। बताया जा रहा है कि दोनों पर आयकर चोरी का गंभीर आरोप है और अगर इंकम टैक्स की टीम उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा लेती है तो उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस छापेमारी में आयकर विभाग को क्या सबूत मिले हैं अभी इसके बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है।

ज्योत्सना सूरी ने मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भारत ग्रुप ज्वायन किया था। साल 2011 में ज्योत्सना सूरी को ‘World Travel Market Global’ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। साल 2010 में उन्हें ‘Leading Hotelier’ सम्मान से नवाजा गया था।

