ओमान के तट पर एक भारतीय झंडे वाला कमर्शियल जहाज के साथ एक घटना घट गई है। इस जहाज का नाम विराट-1 बताया जा रहा है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी एक्स पर जानकारी दी है।

खबरों की मानें तो जहाज डूब गया है, जहाज पर 14 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिनका अभी तक पता नहीं चला है। ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर जहाज पर सवार सभी क्रू मेंबर की तलाश की जा रही है।

14 क्रू सवार थे- भारतीय दूतावास

भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा, “उन्हें ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले जहाज ‘विराट 1’ से जुड़ी एक घटना के बारे में पता चला है, जिस पर कथित तौर पर 14 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। घटना के आसपास मौजूद ओमान के अधिकारियों और जहाजों के साथ मिलकर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है।”

It has emerged that the vessel experienced an engine failure, and the crew eventually transferred safely to a liferaft. Rescue operation is presently underway through ships in vicinity, under coordination of Omani authorities. — India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 14, 2026

जहाज का इंजन खराब हो गया था- दूतावास

एक अन्य पोस्ट में दूतावास ने बताया, “पता चला है कि जहाज का इंजन खराब हो गया था और क्रू के सदस्य सुरक्षित रूप से लाइफराफ्ट पर चले गए। ओमान के अधिकारियों के तालमेल से, आस-पास मौजूद जहाजो के जरिए अभी बचाव अभियान चलाया जा रहा है।” हालांकि अभी इस घटना को लेकर अधिक जानकारी की प्रतिक्षा है।

हाल में ही एक नाविक की बीमारी से मौत

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब मिडिल ईस्ट में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है। हाल में ओमान के दुक्म पोर्ट पर लंगर डाले हुए जहाज एमटी सेलेस्टियल पर चिकित्सा संबंधी कारणों से एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। हालांकि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने कहा था कि शव को शीघ्र भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

तीन की मिसाइल हमलों में मौत

इससे पहले ओमान तट पर एक टैंकर पर अमेरिकी सेना ने मिसाइल से हमला कर दिया था, जिसमें तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। इसे लेकर भारत ने अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया और कमर्शियल जहाजों पर हमले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की थी।

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति से अवगत कराया। अमेरिकी नौसेना के हमले में तीन भारतीय नौसैनिकों की मौत हो गई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें