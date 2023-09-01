देश की राजधानी नई दिल्‍ली में सितंबर में जी-20 समिट (G20 Summit) को लेकर जबरदस्‍त तैयारियां चल रही है। समिट की तैयारी के मद्देनजर इस सप्‍ताहांत में दिल्‍ली में यात्रा करने वालों को परेशानी हो सकती है। समिट से पहले इस सप्‍ताहांत पर दिल्‍ली पुलिस यहां फुल ड्रेस रिहर्सल करेगी। दिल्‍ली पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वो शनिवार और रविवार को अपनी यात्रा के लिए मेट्रो का प्रयोग करें। शनिवार को रिहर्सल का समय सुबह साढ़े आठ बजे से 12 बजे तक होगा। इसके बाद शाम साढ़े चार बजे से 6 बजे तक और फिर शाम 7 बजे रात 11 तक रिहर्सल होगा। दिल्‍ली पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी में कई अहम बातों की जानकारी दी गई है।

कारकेड रिहर्सल के दौरान सरदार पटेल मार्ग से पंचशील मार्ग, सरदार पटेल मार्ग से कौटिल्‍य मार्ग, गोलमेथी राउंड अबाउट, मान सिंह रोड राउंड अबाउट, सी हेक्‍सागनए मथुरा रोड, जाकिर हुसैन मार्ग-सुब्रमण्‍यम भारती मार्ग, भैरव मार्ग- रिंग रोड सत्‍या मार्ग, शांतपथ राउंड अबाउट, जनपथ – कर्तव्‍यपथ, बाराखंभा, रोड रेड लाइट और विवेकानंद मार्ग समेत कुछ अन्‍य मार्गों पर सामान्‍य यातायात पर प्रतिबंध जारी रहेगी।

इसी तरह रविवार को रिहर्सल का समय सुबह 8 बजे से 9 बजे तक होगा। इसके बाद सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़ दस बजे और दोपहर साढ़े दस बजे से और दोपहर साढ़ं बारह बजे से शाम 4 बज तक रिहर्सल किया जाएगा। रविवार को महात्‍मा गांधी मार्ग, आईपी फ्लाईओवर, राजघाट चौक, शांति वन चौक, सलीम गढ़ बाईपास, भैरव रोड, रिंग रोड, मथुरा रोड, शेरशाह रोड, सी -हेक्‍सागन, राउंडअबाउट एट मान सिंह रोड, गोल मेथी, तीनमूर्ति, यशवंत पैलेस, और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग समेत कुछ अन्‍य मार्गों पर यातायात पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

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एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्रियों को इन रास्‍तों में सामान्‍य दिनों की अपेक्षा अधिक ट्रैफिक मिल सकता है। इसलिए लोगों से आग्रह किया गया है कि या तो इन सड़कों पर जाने से बचें या फिर पहले घर से निकलें । मोटर साइकिल यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां , महात्‍मा गांधी मार्ग, आईपी फ्लाईओवर, आईएसवीटी, कश्‍मीरी गेट, रिंग रोड और मजनू का टीला की तरफ जाने वाली सड़क का प्रयोग करें।

नई दिल्ली-पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए ले सकते हैं ऑटो

इसी तरह ईस्‍ट और वेस्‍ट कॉरिडोर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो डीएनडी फ्लाईओवर रिंग रोड, बरार स्‍क्‍वायर और नारायणा फ्लाईओवर कर सकते हैं। इसी तरह रविवार को यात्री रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां दिल्‍ली मेरठ एक्‍सप्रेसवे, नोएडा लिंक रोड, पुस्‍ता रोड, युधिष्ठिर सेतु,आईएसबीटी कश्‍मीरी गेट रिंग रोड और मजनू का टीला की ओर से नार्थ से साउथ कारिडोर की ओर जा सकते हैं। यात्रियों से अपने निजी वाहनों के इस्‍तेमाल की इजाजत रहेगी। इसके अलावा नई दिल्‍ली रेलवे स्‍टेशन और पुरानी दिल्‍ली रेलवे स्‍टेशन जाने के लिए यात्री ऑटो रिक्‍शा और टैक्‍सी का इस्‍तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यात्री एयरपोर्ट जाने के लिए निजी वाहन या टैक्‍सी का प्रयोग कर सकते हैं।