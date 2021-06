राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा की जांच के लिए एक समिति गठित की है। इधर टाइम्स नाउ चैनल पर चल रहे एक डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने टीएमसी नेता मनोजीत मंडल से कहा कि रसगुल्ला दूंगा आपको वो कंकड़ वाला न होगा।

गौरव भाटिया जब अपनी बात रख रहे थे तो टीएमसी के मनोजीत मंडल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस पर गौरव भाटिया ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो अदालत ने कहा है। कृपया मुझे अपनी बात रखने दें। टाइम्स नाउ चैनल पर बंगाल में चुनाव बाद हुए हिंसा के मुद्दे पर चल रहे एक डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि गुस्सा नहीं होने की जरूरत है। मैं आपको रसगुल्ला दूंगा वो कंकड़ वाला नहीं होगा।

They (#TMC) are scared of one thing – the truth will come out that this was a State-sponsored violence (alleged post-poll violence case in #Bengal): @gauravbh, National Spokesperson BJP, tells Navika Kumar on @thenewshour. pic.twitter.com/np4rCcfJFh

— TIMES NOW (@TimesNow) June 21, 2021