लोकसभा अध्‍यक्ष निर्वाचित हुए ओम बिरला का लोकसभा की वेबसाइट पर बतौर सदस्‍य जो प्रोफाइल अपडेट किया गया है, उसमें उनके बारे में कई बातें शामिल नहीं की गई हैं। वह आरएसएस के प्राथमिक सदस्‍य रहे हैं और अयोध्‍या के राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने के चलते गिरफ्तार भी हो चुके हैं, यह जानकारी उनके प्रोफाइल से हटा दी गई है। हालांकि, लोकसभा स्‍पीकर के पेज पर जो उनका प्रोफाइल है, उसमें अभी भी इस बात का जिक्र है।

प्रोफाइल में अदर इन्‍फॉर्मेशन यानी अन्‍य जानकारी के कॉलम में बताया गया है कि राम मंदिर निर्माण मुहिम में सक्रिय भागीदारी के चलते उत्‍तर प्रदेश में गिरफ्तार हुए (Was imprisoned in Uttar Pradesh due to active participation in Ram Mandir construction movement)। साथ ही, उनके लिए यह भी लिखा गया है- Primary Member of Rashtriya Swayam Sevak Sangh।

लोकसभा सदस्‍यों के पेज पर जो प्रोफाइल मौजूद हैं, उसमें ये जानकारियां नहीं हैं। इस प्रोफाइल में अदर इन्‍फॉर्मेशन में उनके द्वारा की गई समाज सेवा के बारे में विस्‍तार से बताया गया है। पूरी जानकारी इस तरह है:

Other Information

Involve in helping (physically and financially) the poor, helpless, serious patients including Thalassemia and Cancer with help of various social organisations; Led rescue operations with providing shelter, food, and medical facilities to victims of natural disasters; Distributed free tricycles, wheelchairs, hearing aids to Divyangs; Launched Major Green Quota forestation scheme and planted around one lakh plants; Regularly trying to eradicate mal-nutrition and unemployment especially in Sahoriya Tribal area, Bara, Rajasthan; Organising blood donation camps, medicine-cloths-gift distribution centres time to time in regular manner

लोकसभा सदस्यों की वेबसाइट पर ओम बिरला का प्रोफाइल

बता दें कि लोकसभा की वेबसाइट की जिम्‍मेदारी लोकसभा सचिवालय के पास होती है। सदस्‍यों के प्रोफाइल पेज पर ओम बिरला के 19 जून को लोकसभा अध्‍यक्ष चुने जाने की जानकारी जोड़ी गई है। मतलब कि इसे 19 जून को अपडेट किया गया है।

लोकसभा स्पीकर की वेबसाइट पर ओम बिरला का प्रोफाइल लोकसभा स्पीकर की वेबसाइट पर ओम बिरला का प्रोफाइल

स्‍पीकर के पेज पर ओम बिरला का जो प्रोफाइल है, उसमें भी अपडेशन हुआ है, क्‍योंकि उसमें उनकी ईमेल आईडी speakerloksabha@sansad.nic.in दी गई है। बिरला कोटा से सांसद हैं और 2014 के बाद दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं।

