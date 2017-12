अंग्रेजी के भारी-भरकम शब्दों के इस्तेमाल पर अमूल ने बनाया दिलचस्प कार्टून, थरूर बोले- बटरली ऑनर्ड!

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर अक्सर अंग्रेजी के भारी-भरकम और जटिल शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके लिए टि्वटर पर लोग उन्हें निशाना भी बनाते रहते हैं। थरूर पिछली बार ‘रोडोमोंटेड’ शब्द को लेकर सोशल साइट पर निशाने पर आए थे। इसका मतलब डींगें हांकना होता है। अमूल ने इसको लेकर एक कार्टून बनाया है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनाया गया है। कंपनी ने अपने इसमें लिखा ‘थरूरॉरस एनीवन?’ खुद शशि थरूर भी इस विज्ञापन से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके। उन्होंने ‘बटरली ऑनर्ड’ ट्वीट कर कार्टून की तारीफ की है। उनका यह जवाब भी लोगों को भा गया।

अमूल आमतौर पर सामयिक मसलों पर कटाक्ष करते हुए कार्टून बनाता रहता है। अमूल का नया कार्टून सामने आते ही लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। लेकिन, थरूर की ओर से इस पर दी गई प्रतिक्रिया ने भी लोगों को प्रभावित किया। अमूल ने ट्वीट किया, ‘टॉपिकल: सांसद का रोडोमोंटेड जैसे बड़े-बड़े शब्द ट्वीट करने के प्रति लगाव!’ इसके साथ लगाए गए कार्टून पर ‘अमूल: मधुर स्वाद के लिए छोटा शब्द!’ इसके सोशल होते ही बड़ी तादाद में लोग प्रतिक्रिया देने लगे। लोग इसकी तारीफ करने लगे। इनमें शशि थरूर भी शामिल थे। योगेश जोशी ने लिखा, ‘बेहतरीन! स्पॉट ऑन!’ कुलवंत सिंह द्राल ने कैटल क्लास पर थरूर द्वारा दिए गए बयान को याद करते हुए ट्वीट किया, ‘कैटल क्लास उनका एक अन्य शब्द है। मवेशी ही दूध देते हैं और दूध भी केवल अमूल का!’

Butterly honoured. But I feel like a Tharoorosaurus Rex, an ancient creature soon to be extinct, snuffed out in a cloud of incomprehension…. https://t.co/2VnkHlla1c

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 15, 2017