लंका में जहां रावण ने मां सीता को बनाया था बंदी, वहीं का पत्थर राम मंदिर निर्माण में होगा इस्तेमाल

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। सरकार कोशिश में है कि मंदिर में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाए, जो रामायण काल से जुड़ी रही हैं। इसी कवायद के तहत श्रीलंका स्थित सीता एलिया से पत्थर मंगवाकर मंदिर में इस्तेमाल किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रावण ने जब देवी सीता का हरण किया था तो उन्हें इसी जगह पर रखा था।

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकार के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि इसे लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। श्रीलंका सरकार से संपर्क साधकर पत्थर मंगवाने का काम जल्दी किया जाएगा। हालांकि, अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी है कि इस तरह के कितने पत्थर श्रीलंका से मंगवाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि रामायण काल से जुड़ी कई चीजों संजोई जा रही हैं। कोशिश है कि मंदिर निर्माण में इनका इस्तेमाल किया जाए।

Stone from Sita Eliya in Sri Lanka, where Goddess Sita is believed to have been held captive by Ravana, to be used for building Ram temple in Ayodhya: Official

— Press Trust of India (@PTI_News) March 20, 2021