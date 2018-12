दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कुमार को अपराध के लिए उकसाने, सिखों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने वाले भाषण देने के आरोप में दोषी ठहराते हुए कहा कि ‘‘सत्य हमेशा जीतेगा और न्याय कायम रहेगा।’’

कोर्ट ने इस फैसले में 1993 के मुंबई दंगा, 2002 के गुजरात दंगा, 2008 के कंधमाल हिंसा और 2013 के मुजफ्फरनगर हिंसा में अल्पसंख्याकों की बड़े पैमाने पर हत्या का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि सिख विरोधी दंगा में ठीक उसी तरह बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या की गई, जैसे अन्य दंगों में अल्पसंख्यको को निशाना बनाया गया। अपराधियों ने राजनीतिक संरक्षण का उपयोग किया और बच निकले। इन अपराधियों को सजा देना यह हमारे कानूनी प्रक्रिया के लिए एक बड़ी चुनौती है।

In its #1984riotsverdict, #Delhi HC adds mass killing of minorities in 1993 #Mumbai riots, 2002 #Gujarat riots, 2008 #Kadhamal violence & 2013 #Muzaffanagar riots. Criminals enjoyed political patronage & escaped punishment, regretted the HC. pic.twitter.com/FKq87uGIWC

