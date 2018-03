UP उपचुनाव परिणाम 2018: गोरखपुर मतगणना केंद्र पर पत्रकारों की एंट्री बैन, सपा ने की शिकायत, आयोग ने दी सफाई

गोरखपुर के कलेक्टर ने काउंटिंग एरिया में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। चुनाव आयोग द्वारा मीडियाकर्मियों को पास वितरित करने के बावजूद डीएम ने पत्रकारों को मतगणना केंद्र के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी। चुनाव आयोग ने अब इस पर सफाई दी है। आयोग ने कहा, ‘कलेक्टर (राजीव रौतेला) प्रत्येक राउंड के बाद खुद मीडिया को जानकारी दे रहे हैं। पर्यवक्षकों द्वारा मुहैया आंकड़ों की लगातार घोषणा की जा रही है। मीडियाकर्मी सुबह से ही मतगणना परिसर में मौजूद हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, ईवीएम के पास जाने की इजाजत किसी को नहीं है। परिसर के अंदर ही एक मीडिया सेंटर बनाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, योगी आदित्यनाथ के प्रभावक्षेत्र गोरखपुर में समाजवादी पार्टी द्वारा बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के तुरंत बाद ही मीडिया रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश की दो लोकसभा सीटों (गोरखपुर और फूलपुर) के लिए 11 मार्च को उपचुनाव हुए थे। सपा ने जिला प्रशासन पर भाजपा उम्मीदवार को जिताने का आरोप लगाया है। वहीं, भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि गोरखपुर के कलेक्टर को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही नियुक्त किया था।

Media is inside counting campus since morning. As per ECI instructions media can’t be allowed in the area of EVMs. There is a Media Centre inside the Campus: EC on Gorakhpur DM not allowing the media to enter counting area despite having valid EC passes #GorakhpurByPollResult

