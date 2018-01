डोकलाम: सेटेलाइट इमेज से सामने आया चीन का दोहरा रवैया, क्षेत्र में अब भी चीनी टैंक और मिसाइलें तैनात

डोकलाम विवाद सुलझने के महीनों बाद भी पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) ने क्षेत्र से टैंक और अन्य सैन्य साजो-सामान अब तक नहीं हटाए हैं। सेटेलाइट इमेज से यह बात सामने आई है। बड़ी संख्या में टैंक के अलावा वहां चीनी सेना के टेंट के होने की भी पुष्टि हुई है। भारत के सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत कुछ दिनों पहले ही कह चुके हैं कि चीनी सेना डोकलाम से पीछे हट गई है, लेकिन वे सर्दियों का मौसम बीतने के बाद वापस आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने चीनी सेना के उत्तरी डोकलाम क्षेत्र में मौजूद होने की बात भी कही थी। सेटेलाइट इमेज सेनाध्यक्ष की आशंकाओं की पुष्टि करते हैं। जनरल रावत ने क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने की भी बात कही थी।

सेटेलाइट इमेज से डोकलाम क्षेत्र में सिर्फ चीनी टैंकों, टेंटों और अन्य सैन्य साजो-सामान की मौजूदगी का ही पता नहीं चला है। इन चित्रों में चीनी सेना के विवादित क्षेत्र से कुछ दूर पीछे हटने की बात भी सामने आई है। ऐसे में पड़ोसी देश के सुरक्षाबलों के फिर से उस हिस्से पर कब्जा करने की आशंका गहरा गई है। सेटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक, डोकलाम के कई इलाकों में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, ऑर्टिलरी समेत अन्य सैन्य उपकरण मौजूद हैं। कुछ जगहों पर तो बड़ी संख्या में अन्य हथियारों की तैनाती भी देखी जा सकती है। चीनी सेना के वापस जाने के बाद इस छोटी सी जगह पर इतनी बड़ी संख्या में सैन्य एवं रक्षा उपकरणों की मौजूदगी चीन के नापाक मंसूबों की ओर संकेत करते हैं।

