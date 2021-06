भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सांस्कृति लिहाज से भारत और चीन के लोग करीबी हैं।

उन्होंने लिखा, “वीएचएस के एक सहकर्मी ने मुझे चीनी फिल्म का एक वीडियो भेजा, जिसका नाम है शुआन जांग (Xuan Zhang)। भारतीय जिसे ह्वेन त्सांग (Hiuen Tsang) के तौर पर जानते हैं। वह महान महायान बौद्ध विद्वान था, जो दस्तावेज इकट्ठा करने भारत आए थे। सियासत और सैन्य क्षेत्र में जहां हमें मामले निपटाने हैं, वहीं संस्कृति में भारतीय और चीनी करीबी हैं।”

स्वामी के इस ट्वीट पर फैंस, फॉलोअर्स और अन्य यूजर्स भी प्रतिक्रियाएं देने लगे। @shriparv ने पूछा, “वह सांस्कृतिक समानताएं सैन्य और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर हावी क्यों नहीं हो जातीं सर?” @PSarbabidya के हैंडल से कहा गया, हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है, जो कि चीनी लोगों को समझें और दोनों मुल्कों के बीच विवादों को सुलझा सकें।

China and India are very close in terms of –

1. Religion

2. Culture

However, Communism happens.

Communism has a phobia of religions.

And here we are – pic.twitter.com/imp9yfbd5A

— Kaustubh Bhardwaj (@PragmaticYodha) June 7, 2021