कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों से जुड़े बयान को गलत बताया है। उन्होंने दावा किया कि मदरसों ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था और आजादी की लड़ाई में हजारों उलेमा कुर्बान हुए थे।

मंंगलवार को संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान मसूद ने कहा, “इनको इलाज करवाना चाहिए अपना, जंग-ए-आजादी में इन मदरसों ने योगदान दिया था। तुम्हारी विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे।”

इमरान मसूद ने दावा किया कि आजादी की लड़ाई में 56000 उलेमाओं ने फांसी का फंदा चूमा था।

Delhi: On the Uttar Pradesh madrasa row, Congress MP Imran Masood says, "They need treatment. In the War of Independence, madrasas made significant contributions, while people of your ideology were serving the British. Don't try to teach us history. Around 56,000 ulema embraced… pic.twitter.com/Kp2qlHlzWI — IANS (@ians_india) August 4, 2026

सपा विधायक मोहम्मद हसन रुमी बोले- उन्हें इतिहास की जिम्मेदारी नहीं

लखनऊ में न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने कहा कि मदरसों से ही स्वतंत्रता सेनानी निकले। हर धर्म के स्वतंत्रता सेनानियों ने मदरसों में शिक्षा ली और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। देवबंद के मदरसों से, दारुल उलूम से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने आवाज उठाई और रेशमी रूमाल आंदोलन शुरू किया। इन लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है।

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यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, या भारत का हो मदरसा तो वास्तव में अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।