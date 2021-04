ऑक्सीजन सप्लाई पर पीएम ने की अहम बैठक, ट्वीट कर कहा- कल फिर से हाईलेवल मीटिंग, नहीं जा सकेंगे बंगाल

कोरोना बेकाबू हुआ तो पीएम मोदी खुद मैदान में उतर आए। आज उन्होंने हाईलेवल मीटिंग करके निर्देश दिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई हर हाल में दुरुस्त की जाए। उधर, देर शाम पीएम ने एक ट्वीट करके बताया कि शुक्रवार को फिर से कई अहम बैठक करेंगे। बकौल पीएम, अब वो बंगाल में रैलियां करने नहीं जा सकेंगे। कल शाम को वह वर्चुअल रैली करेंगे।

पीएम ने कहा कि सभी राज्यों को बिना रुकावट ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। गैस की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। उनका कहना था ऑक्सीजन की सप्लाई के काम में तेजी लानी होगी। इसके लिए सार्थक प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि हो सके तो गैस की सप्लाई के नए नए तरीके निकालें। पीएम ने रेल मार्ग के जरिए गैस सप्लाई की योजना पर भी बात की।

कोरोना वायरस संक्रमण की मार अब चुनावों पर भी पड़ने लगी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर अब साफ दिखने लगा है। इसी क्रम में पीएम मोदी की कल शुक्रवार यानी 23 अप्रैल को होने वाली 4 चुनावी रैलियां कैंसिल कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना पर हाईलेवल मीटिंग के चलते ऐसा कदम उठाया गया है। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम वर्चुअल रैली करेंगे।

"Tomorrow, will be chairing high-level meetings to review the prevailing #COVID19 situation. Due to that, I would not be going to West Bengal," tweets Prime Minister Modi pic.twitter.com/7ogVN7DCPO — ANI (@ANI) April 22, 2021

PM stressed ensuring faster transportation of O2 to states. It was discussed that Railways is used for non-stop long-distance transportation of tankers. 1st rake reached Vizag from Mumbai with 105 MT LMO. Empty tankers being airlifted to suppliers to reduce 1-way journey time:PMO — ANI (@ANI) April 22, 2021

PM spoke on fixing responsibility in obstruction cases & asked to explore ways to increase O2 production & supply. Measures undertaken to increase availability of cryogenic tankers via conversion of nitrogen & argon tankers, their import, airlifting & manufacturing: PMO — ANI (@ANI) April 22, 2021

इससे पहले 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री की कई रैलियां होनी थीं पर उन्‍हें भी रद्द कर दिया गया था। वहीं कोरोना संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने अपनी बंगाल रैलियों में कटौती कर दी थी। 23 अप्रैल को उनकी मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवली और कोलकाता में चार रैलियां होनी थीं। बीजेपी ने पहले ही तय कर दिया है कि बंगाल में होने वाली रैलियों में अब 500 से ज्‍यादा लोग नहीं आएंगे।



पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही अपने चुनाव प्रचार में कटौती कर चुकी हैं। उन्‍होंने बड़ी रैलियां न करने का ऐलान किया है। इसी तरह, कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बंगाल रैलियां कैंसल कर दी थी। चार चरणों में राहुल गांधी की एक भी रैली नहीं हुई थी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बेहद तूफानी गति से सामने आ रहे हैं साथ ही मरने वालों की भी तादाद बढ़ती ही जा रही है जिसके चलते तमाम गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ रहा है।



गौरतलब है कि ऑक्सीजन की सप्लाई न होने को लेकर देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली समेत एनसीआर के तमाम अस्पतालों में जीवनदायी गैस का कोटा चंद घंटों का बचा है। मैक्स अस्पताल ने कल दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सरकार को तीखे तेवर दिखाते हुए नेशनल प्लान बनाने को कहा। पीएम मोदी की इस बात को लेकर भी आलोचना हो रही थी कि इतने गंभीर संकट में वो चुनावी रैलियों में जुटे हैं।