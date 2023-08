सरकार ने लगाया लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर बैन, ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात (Import) पर बैन।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो : एएनआई)

केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात (Import) पर बैन लगा दिया है। इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। DGFT के मुताबिक, इन प्रतिबंधित आइटम्स के आयात के लिए वैध लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाएगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक नोटिस में कहा कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को HSN 8471 के तहत लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। नोटिस में कहा गया है, “HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात प्रतिबंधित होगा।” वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिबंध समय-समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा। इन मामलों में मिलेगी आयात में छूट नोटिस में कहा गया है, “1 लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात के लिए आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट प्रदान की जाती है, जिसमें पोस्ट या कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं।” सरकार ने आगे कहा कि आयात लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। सरकार ने कहा कि आर एंड डी (अनुसंधान और विकास) परीक्षण बेंचमार्किंग, मूल्यांकन मरम्मत और पुन: निर्यात के साथ ही उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 ऐसी वस्तुओं के लिए लाइसेंस प्रदान करने की छूट दी जाती है। मंत्रालय ने कहा कि आयात को इस शर्त के तहत अनुमति दी जाएगी कि आयातित सामान का इस्तेमाल केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा। इसके अलावा उपयोग के बाद उत्पादों को या तो नष्ट कर दिया जाएगा या दोबारा निर्यात किया जाएगा। Also Read GST Council Meeting: आनलॉइन गेमिंग इंडस्ट्री की एक नहीं चली, 1 अक्टूबर से लगेगा 28% जीएसटी मेक इन इंडिया को बढ़ावा हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन वस्तुओं की मरम्मत और वापसी के लिए प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार के इस फैसले के पीछे मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया है। केंद्र का यह कदम विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर फोकस करते हुए खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। भारत ने 2022-23 में लैपटॉप सहित 5.33 अरब डॉलर मूल्य के पर्सनल कंप्यूटर का आयात किया है। 2021-22 में यह आंकड़ा 7.37 अरब डॉलर रहा था। अप्रैल-जून में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर शामिल हैं 19.7 बिलियन डॉलर था। देश के कुल व्यापारिक आयात में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात 7% से 10% के बीच है।

