केंद्र की मोदी सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए राज्यों के बीच मौजूदा अनुपात को बनाए रखते हुए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है। साथ ही विधानसभा सीटों की संख्या भी 2011 की जनगणना के आधार पर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन सरकार के इस प्रस्तावित कदम को कई कानूनी और संवैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने कुछ विपक्षी दलों और NDA सहयोगियों के साथ बातचीत के दौरान यह प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ या ‘महिला आरक्षण अधिनियम, 2023’ को लागू करने के लिए आम सहमति बनाने की सरकार की कोशिश का हिस्सा है।

इस योजना के तहत सरकार का इरादा 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन (सीमा-निर्धारण) करने के बाद लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 तक ले जाने का है। ये 50% की वृद्धि है और इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

संवैधानिक प्रावधान क्या है?

संविधान का अनुच्छेद 81 ‘एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य’ के सिद्धांत का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 81 (2) (A) कहता है, “लोकसभा (House of the People) में प्रत्येक राज्य को सीटों की संख्या इस प्रकार आवंटित की जाएगी कि उस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात जहां तक संभव हो सभी राज्यों के लिए समान हो।”

अनुच्छेद 81 (2) (B) कहता है, “प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात पूरे राज्य में समान हो।” यह अनुच्छेद बहुत छोटे राज्यों के लिए है, जिनकी आबादी 60 लाख से ज़्यादा नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि अपनी कम आबादी के बावजूद इन राज्यों को निचले सदन में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है, “हर जनगणना पूरी होने के बाद राज्यों को ‘लोक सभा’ में सीटों का बंटवारा और हर राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना, उस अधिकारी द्वारा और उस तरीके से फिर से तय किया जाएगा, जैसा संसद कानून बनाकर तय करे।”

परिसीमन पर रोक

परिसीमन पर अभी जो रोक लगी है, वह दो संवैधानिक संशोधनों (एक 1976 में और दूसरा 2001 में) का नतीजा है। पहले संशोधन ने अनुच्छेद 81 और 82 में ‘पिछली जनगणना’ की परिभाषा को 25 साल के लिए रोक दिया था। राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे के लिए 1971 की जनगणना को माना गया। 2001 में अनुच्छेद 81 और 82 में फिर से संशोधन किया गया ताकि इस रोक को तब तक बढ़ाया जा सके, जब तक साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित न हो जाएं। इस तरह मौजूदा जनगणना के आंकड़े आते ही यह रोक अपने आप खत्म हो जाएगी।

इन संशोधनों की वजहों में से एक दक्षिणी राज्यों की यह चिंता है कि उनकी आबादी स्थिर हो चुकी है और कुछ उत्तरी राज्यों की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी है। इसलिए अगर संविधान के आदेश के मुताबिक हर जनगणना के बाद आबादी के आधार पर सीटों का परिसीमन किया जाता, तो लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा।

आगे का रास्ता क्या है?

चुनाव आयोग (EC) की वेबसाइट के अनुसार, “अगर सरकार परिसीमन पर लगी रोक को आगे नहीं बढ़ाती है, तो अगला कदम संसद द्वारा ‘परिसीमन अधिनियम’ पारित करना हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद हर जनगणना के बाद कानून बनाकर एक ‘परिसीमन अधिनियम’ बनाती है। अधिनियम लागू होने के बाद, केंद्र सरकार एक ‘परिसीमन आयोग’ बनाती है। यह परिसीमन आयोग, ‘परिसीमन अधिनियम’ के प्रावधानों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का मौजूदा परिसीमन, परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। यह 2001 की जनगणना पर आधारित पिछले अंतर-राज्यीय परिसीमन अभ्यास का ज़िक्र करता है, जो 1976 से चले आ रहे अंतर-राज्यीय परिसीमन की यथास्थिति से अलग है।”

चुनाव आयोग के अनुसार, “भारत के संविधान में 2002 में खास तौर पर यह संशोधन किया गया था कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जाएगा। इसलिए 2001 की जनगणना के आधार पर तय किए गए मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लागू रहेंगे।”

कानूनी चुनौतियां क्या हैं?

सरकार के सुझाव के अनुसार एक बार परिसीमन आयोग का गठन हो जाने के बाद वह लोकसभा सीटों को फिर से निर्धारित करने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करेगा। इस संबंध में अनुच्छेद 81 और 82 में शायद उचित संशोधन किए जाएंगे। यह कदम अनुच्छेद 81 के दायरे में होगा, जिसमें 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान जनसंख्या हो, जब तक कि इस अनुच्छेद में ही संशोधन करके इस प्रस्ताव को ‘एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य’ के सिद्धांत से छूट न दे दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “एक परिसीमन आयोग संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 से बंधा होगा और वह 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखे बिना (जिसे वह पिछली जनगणना मानेगा) प्रति राज्य 50% सीटें नहीं बढ़ा सकता। यदि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं के लिए आरक्षण को अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से अलग कर दिया जाता है (जिस अधिनियम ने इन दोनों को आपस में जोड़ा था) तो परिसीमन आयोग की कोई आवश्यकता नहीं होगी और आरक्षण अपने आप लागू हो जाएगा। परिसीमन आयोग द्वारा संविधान के किसी भी उल्लंघन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और इसी तरह अनुच्छेद 81 में किए गए संशोधन को भी चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 81 (2) (a) में संशोधन करके ‘एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य’ के सिद्धांत को खत्म करने के कदम को समानता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण संविधान की मूल संरचना के उल्लंघन का भी आरोप लग सकता है। “

हालांकि अनुच्छेद 81 (1) (A) लोकसभा की सदस्य संख्या को 550 तक सीमित करता है, इसलिए निचले सदन की सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए इसमें संशोधन करना होगा, ताकि पुरुषों के लिए उपलब्ध सीटों में कटौती किए बिना महिलाओं के लिए आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि चूंकि इसमें संवैधानिक संशोधन किए जाने हैं, इसलिए संसद दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए कोई ‘मुआवज़ा देने वाला सिद्धांत’ तैयार कर सकती है।

(यह भी पढ़ें- महिला आरक्षण: 2011 की जनगणना के आधार पर बढ़ सकती हैं लोकसभा सीटें)

अगर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाता है, तो लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 कर दी जाए। पढ़ें पूरी खबर