कम बारिश और खेतों पर अल-नीनो के असर का असली संकेत यह हो सकता है कि यूरिया समेत सभी उर्वरकों की घरेलू बिक्री पिछले साल की तुलना में कम हुई है। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान (जो मोटे तौर पर खरीफ या मानसून की बुवाई के मौसम से मेल खाता है), अप्रैल-सितंबर 2025 की तुलना में उर्वरकों की बिक्री में भारी कमी आई है।

नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर के अलग-अलग अनुपात वाले कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की बिक्री में सबसे ज्यादा 22.2% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि एमओपी की बिक्री में 11.7% की कमी आई है। इसके मुकाबले, डाई-अमोनियम फॉस्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट की बिक्री में गिरावट काफी कम रही है, जो क्रमशः 0.6% और 1.4% है। यूरिया के मामले में स्थिति और भी महत्वपूर्ण है, जो अल नीनो के कारण पैदा हुए सूखे मौसम और किसानों द्वारा कम खरीद को दर्शाती है।

फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इस यूरिया के उत्पादन और आयात में, अप्रैल-सितंबर 2025 के स्तर की तुलना में क्रमशः 4.3% और 40.5% की बढ़ोतरी हुई है।

ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने घरेलू यूरिया निर्माताओं के लिए कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एलएनजी के आयात को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। सरकारी कंपनियों को न केवल अमेरिका, नाइजीरिया, ओमान, अंगोला, कैमरून, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे से अधिक गैस मंगाने के लिए कहा गया। ताकि, ईरान युद्ध और होर्मुज जलमार्ग के बंद होने की वजह से कतर और यूएई से होने वाली आपूर्ति में आई कमी की भरपाई की जा सके, बल्कि उन्हें सीधे उर्वरक आयात करने के लिए अंतरराष्ट्रीय टेंडर जारी करने के लिए भी कहा गया है।

यूरिया की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 4.1% की गिरावट

आपूर्ति बढ़ने के बावजूद, यूरिया की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 4.1% की गिरावट आई है। 2021-22 के बाद यह पहली बार है जब यूरिया की बिक्री में कमी आई है, इससे पहले 2025-26 (अप्रैल-मार्च) में 39.6 मिलियन टन की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई थी।

इंडस्ट्री के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “इसका मुख्य कारण दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, राजस्थान, दक्षिण बिहार और असम में कम बारिश होना है। इसके चलते किसानों की ओर से मांग कम हो गई है। पिछले साल, कई किसानों ने यूरिया के 45 किलो के एक बैग के लिए 350-450 रुपये चुकाए थे, जबकि इसकी आधिकारिक एमआरपी 266.50 रुपये थी। इस बार, ब्लैक मार्केट में कीमत 300 रुपये के भीतर ही रही है, क्योंकि खाद की कोई भौतिक कमी नहीं है और न ही किसानों में इसका स्टॉक जमा करने की कोई खास जल्दबाजी है।”

दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन (जून-सितंबर) के दौरान, पूरे देश में बारिश सामान्य दीर्घकालिक औसत से 12.6% कम रही। अक्टूबर में भी अब तक बारिश में कुल 51.8% की कमी दर्ज की गई है।

अल-नीनो मजबूत स्थिति में बना रहेगा

दुनिया भर की अधिकांश मौसम एजेंसियों का अनुमान है कि मौजूदा अल-नीनो जनवरी-मार्च 2027 तक एक मजबूत से बहुत मजबूत स्थिति में बना रहेगा और अप्रैल-मई के आसपास यह मध्यम से कमजोर हो सकता है। अल- नीनो के कारण सर्दियों में कम बारिश और तापमान का सामान्य से अधिक रहना, आने वाले रबी (सर्दियों-वसंत) सीजन में फसलों की बुआई और उर्वरक की मांग पर भी असर डाल सकता है।

इंडस्ट्री के एक सूत्र ने कहा, “सरकार का पूरा ध्यान अभी यूरिया और डीएपी पर है। वह इन दो उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने देना चाहती। खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में, जहां फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं।” डीएपी की आपूर्ति की स्थिति भी काफी संतोषजनक है, इसकी बिक्री सरकार द्वारा तय 1350 रुपये प्रति 50 किलो बैग की एमआरपी के आसपास या उससे थोड़ी ही अधिक कीमत पर हो रही है।

हालांकि, इसका असर मिश्रित उर्वरकों की बिक्री पर पड़ रहा है। सूत्र ने बताया, “मिश्रित उर्वरकों की बिक्री पर मांग और आपूर्ति, दोनों तरफ से असर पड़ रहा है। एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ सरकार ने डीएपी के लिए बहुत कम एमआरपी तय कर दिया है, जबकि इसमें 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है। वहीं दूसरी ओर, सल्फर की भारी कमी है। सल्फर के बिना फास्फोरस वाले किसी भी कॉम्प्लेक्स उर्वरक या एसएसपी का उत्पादन नहीं किया जा सकता।”

एफएआई के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2025 की तुलना में अप्रैल-सितंबर 2026 में मिश्रित उर्वरकों और एसएसपी के घरेलू उत्पादन में क्रमशः 35.5% और 10.4% की भारी गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण सल्फर की आयात कीमतों में भारी उछाल है (जो एक साल पहले 300-400 डॉलर प्रति टन थी, वह अब 1,000-1,100 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई है)।

सल्फर ऑयल रिफाइनिंग और नैचुरल गैस प्रोसेसिंग का एक बायप्रोडक्ट है। युद्ध से पहले भारत मुख्य रूप से सऊदी अरामको, कतर एनर्जी और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जैसी कंपनियों से सल्फर का आयात करता था। इन कंपनियों की सुविधाओं को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचा है। लेकिन बात सिर्फ उर्वरकों तक ही सीमित नहीं है।

सितंबर में ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री भी 18.1% घटकर 1,19,667 यूनिट रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 146180 यूनिट थी। 2025-26 में ट्रैक्टरों की बिक्री 11.60 लाख यूनिट के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। इस वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में भी, अप्रैल-सितंबर 2025 की तुलना में कुल 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। हालांकि, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी के एक अधिकारी ने सितंबर में बिक्री में आई गिरावट का मुख्य कारण त्योहारों के कैलेंडर में बदलाव और बेस इफेक्ट को बताया।

उन्होंने कहा, “पिछले साल त्योहारों का सीजन जल्दी शुरू हो गया था, रक्षा बंधन 9 अगस्त को था और नवरात्रि-दशहरा 2 अक्टूबर तक खत्म हो गए थे। इस बार रक्षा बंधन 28 अगस्त को और दशहरा 20 अक्टूबर को था। इसके अलावा, सितंबर 2025 में ट्रैक्टरों पर जीएसटी की दर (12% से घटाकर 5%) में कटौती भी लागू हुई। इन दोनों वजहों से पिछले साल सितंबर में इंडस्ट्री की शिपमेंट में सालाना आधार पर 45.4% की बढ़ोतरी हुई थी।”

अधिकारी ने बताया कि सूखा अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है और हमें यह देखना होगा कि इस वित्त वर्ष के बचे हुए महीनों में हमारी बिक्री पर कितना और कैसा असर पड़ता है।

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भारत ने पर्याप्त मात्रा में यूरिया और प्राकृतिक गैस (LNG) का आयात करके देश में नाइट्रोजन आधारित खाद के संकट को फिलहाल टाल दिया है। हालांकि, अब भारतीय कृषि क्षेत्र के सामने एक और नया और गंभीर संकट खड़ा हो गया है। यह संकट ‘सल्फर’ (गंधक) की वैश्विक किल्लत और इसकी लगातार बढ़ती कीमतें हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…