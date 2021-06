बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (IMF),और संयुक्त राष्ट्र (UN) बुनियादी डेटा नहीं देखते। इसी वजह से वो चीन के मामले में लगातार गलत साबित हुए हैं। चीन ने उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तरक्की कर सारे विश्व को भौचक कर डाला है। वो आज भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है।

स्वामी ने कहा कि चीन का विकास भारत की तुलना में बहुत ज्यादा तेजी से हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद के हालात में भारत और चीन दोनों ही गरीब देशों में शुमार थे। बीते 40 सालों में चीन ने जो आर्थिक सुधार किए उससे यह देश सुपरपावर की फेहरिस्त में शुमार हो गया। जबकि एक समय दोनों ही देशों की अर्थ व्यवस्था बेहद धीमी गति से चल रही थी। 1970 के बाद चीन ने बहुत ज्यादा तेजी के साथ अपने देश की गरीबी को कम किया।

— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 19, 2021