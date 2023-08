Weather Update: दिल्ली में उमस के साथ भीषण गर्मी, उत्तराखंड से लेकर UP-बिहार तक 3 दिन होगी मूसलाधार बारिश, जानें IMD का अपडेट

बुधवार के बाद दिल्ली के तापमान में कुछ कमी के आसार हैं। IMD की ओर से जारी ताजा अपडेट में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में दो दिन बाद मौसम के फिर बदलने की संभावना है।

दिल्ली में अगले तीन दिन तक तेज बारिश की संभावना कम है। फोटो : ANI

दिल्ली में एक बार फिर उमस भरी गर्मी सताने लगी है। सोमवार को दिल्ली में तेज धूप के बीच उमस के चलते लोगों को गर्मी ने काफी परेशान किया। रविवार को न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री रहा, वहीं सोमवार को 27.2 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अघले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ अगले तीन दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वी मध्य भारत में भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy Rainfall Alert) की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। 3 अगस्त को पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधि में वृद्धि की भी भविष्यवाणी की गई है। दिल्ली में कब होगी बारिश मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले दो दिन तक उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। बुधवार के बाद दिल्ली के तापमान में कुछ कमी के आसार हैं। बुधवार के बाद मौसम के फिर बदलने की संभावना है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर के इलाकों में तीन से चार दिन तक बारिश होगी। गुरुवार से शनिवार के बीच अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री के आसपास पहुंचने पर गर्मी से राहत के आसार हैं। दूसरी तरफ अगर जुलाई महीने के सभी दिन में वायु गुणवत्ता संतोषजनक से मध्यम श्रेणी के बीच दर्ज की गई। वर्ष 2022 में जुलाई के 31 दिन, वर्ष 2021 में जुलाई के 29 दिन, वर्ष 2020 में जुलाई के 31 दिन और वर्ष 2019 में जुलाई के 26 दिन इस श्रेणी में रहे थे। 29 जुलाई को इस वर्ष की सबसे साफ हवा दिल्ली में रही, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया था। आज कहां होगी बारिश मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम और मेघालय, कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि 2 से 4 अगस्त के दौरान हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 03 और 04 अगस्त को और पंजाब में 03 अगस्त को भारि बारिश होने के आसार हैं। 2 और 3 अगस्त को उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 2 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इनपुट-भाषा

