Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर, जानिए देशभर के मौसम का हाल

Weather News: दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में सर्दी अपने चरम पर है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में कोहरे की वजह से कहीं-कहीं विजिबिलिटी लेवल शून्य के आसपास पहुंच गया।

Weather News: मौसम का हाल (Photo Source- ANI)

