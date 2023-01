Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना, पहाड़ों पर जमकर हो रही बर्फबारी, जानें मौसम विभाग का अनुमान

Weather Forecast: मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 20 से 22 जनवरी के बीच हल्की बारिश और बर्फबारी की देखने को मिल सकती है।

Weather Update: पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी (Source- ANI)

