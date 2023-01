Weather Update: उत्तर भारत में शीत लहर का कहर, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट, जानिए मौसम का हाल

Weather Forecast:

Weather news: ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। (source- ani)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram