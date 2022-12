Weather Forecast: उत्तर भारत में ठंड का सितम, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, जानिए अपने राज्य का हाल

Fog in North India: उत्तर भारत में कोहरे की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित है.

Weather News Today: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी ठंड (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

