भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को कहा कि अगले चार से पांच दिन तक देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के आसपास के कुछ इलाकों में लू चलने का प्रबल अनुमान है। आईएमडी ने बताया कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में गंगा के मैदानी भाग, झारखंड, ओड़ीशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के छिटपुट इलाकों में आज से 25 अप्रैल के बीच अलग-अलग तारीखों पर लू चलने का अनुमान है।

आईएमडी ने कहा, ‘आज से 26 अप्रैल के दौरान पश्चिमी बंगाल में गंगा के कुछ मैदानी इलाकों, आज से 22 अप्रैल के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, 20 से 24 अप्रैल के दौरान केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तथा 24 और 25 अप्रैल को गुजरात के तटीय क्षेत्रों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की प्रबल संभावना है।’

मौसम विभाग के अनुसार इसके अलावा 21 अप्रैल को हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, 20 अप्रैल को छत्तीसगढ़ और 20 से 22 अप्रैल के बीच ओड़ीशा में कुछ इलाकों में रात का तापमान बढ़ने का अनुमान है। आईएमडी ने बताया कि सोमवार को देश के दक्षिण, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों के विभिन्न राज्यों में मध्यम से तीव्र गरज के साथ बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार, सोमवार को मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि का अनुमान है।

चंडीगढ़ में गर्मी ने छुड़ाए पसीने

चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के तापमान में भीषण गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए हैं। दिन में लू के साथ रात के समय भी मौसम गर्म बना हुआ है।भारत मौसम विज्ञान विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए भीषण गर्मी और लू की गंभीर चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग की ओर से जारी अनुसार 24 अप्रैल तक इस पूरे क्षेत्र में भीषण लू की स्थिति बने रहने की प्रबल संभावना है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राजधानी चंडीगढ़ में सोमवार को अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से चार डिग्री अधिक है। चंडीगढ़ में भी 21 से 24 अप्रैल के दौरान लू चलने की संभावना जताई गई है।

हरियाणा के नारनौल में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। यहां का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब पांच डिग्री अधिक रहा। हिसार में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 39.4 डिग्री सेल्सियस, रोहतक में 41.6 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में 40.5 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 39 डिग्री सेल्सियस और सिरसा में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की और क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। पंजाब की स्थिति भी समान रूप से चिंताजनक बनी हुई है, जहां औसत तापमान सामान्य से तीन से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। राज्य में बठिंडा सबसे गर्म स्थान रहा जहां पारा 41.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लुधियाना में 40 डिग्री और पटियाला में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लू का प्रकोप जारी है।

बढ़ती गर्मी और लू के खतरों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों और मौसम विभाग ने आम जनता के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से दोपहर के व्यस्त घंटों के दौरान लंबे समय तक धूप में निकलने से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने देने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। बाहर निकलते समय हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने और सिर को कपड़े, टोपी या छतरी से ढकने का सुझाव दिया गया है। यह चेतावनी विशेष रूप से शिशुओं, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए अहम है क्योंकि उनके लिए यह तापमान स्वास्थ्य संबंधी मध्यम चिंताएं पैदा कर सकता है।