Weather Update: सितंबर में फिर लौट सकता है मानसून, इन हिस्सों में होगी जोरदार बारिश, जानें मौसम का हाल

दिल्ली में 1 से 3 सितंबर के बीच तेज हवाएं चल सकती हैं और तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है।

Rainfall Alert: यूपी सहित इन राज्यों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट। (फाइल फोटो)

Follow us on



instagram

telegram