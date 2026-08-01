दिल्ली-एनसीआर में धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार एकबार फिर तेज होने की संभावना है। दरअसल, मौसम विभाग ने 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में दिल्ली और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में 29 जुलाई के बाद से अच्छी बारिश नहीं हुई है। ऐसे में पिछले 3-4 दिन के अंदर तेज धूप ने फिर से मौसम को उमस वाला कर दिया है, लेकिन लोगों को जल्द ही इस उमस से राहत मिलने की संभावना है।

अगस्त के पहले सप्ताह में होगी अच्छी बारिश- IMD

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, अगस्त के पहले सप्ताह में दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसी दिन हल्की तो किसी दिन तेज बारिश की संभावनाहै। 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जुलाई का महीना बारिश के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अगस्त में अच्छी बारिश का अनुमान है।

केरल के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने केरल के लिए बारिश का अलर्ट अपग्रेड कर दिया है। IMD की नई भविष्यवाणी के मुताबिक, केरल के आठ जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पथानामथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, एर्नाकुलम, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

बीती रात भी केरल के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश

बता दें कि केरल के कई जिलों में 31 जुलाई (शुक्रवार) की रात को भी भारी बारिश हुई है। निचले इलाकों के बड़े हिस्से पानी में डूब गए। पठानमथिट्टा के लाहा में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जहां शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 5:30 बजे के बीच 236 mm बारिश हुई। इसके बाद पठानमथिट्टा के वेंकुरिंजी में 182.5 mm और एर्नाकुलम के नेरियामंगलम में 171.5 mm बारिश हुई।

शनिवार को जलाशयों के कैचमेंट एरिया में भारी पानी आने के बाद अरुविक्कारा और नेय्यर डैम के शटर खोल दिए गए। डैम के आस-पास और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को बढ़ते पानी के लेवल के कारण अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण नेय्यर डैम में पानी का लेवल तीसरे वॉर्निंग लेवल को पार कर गया है, इसलिए शनिवार सुबह 7.30 बजे डैम के 4 शटर 20 cm (कुल 80 cm) ऊपर उठा दिए गए। सुबह 6.30 बजे अरुविक्करा डैम के चार शटर 40 cm (पिछले दिन उठाए गए 40 cm समेत कुल 200 cm) ऊपर उठाए गए।

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दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को हुई 2 घंटे की मूसलाधार बारिश लोगों के लिए राहत के साथ-साथ आफत भी बन गई। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में भारी जाम की समस्या देखने को मिल रही है। साथ ही जगह-जगह जलभराव हो गया है। नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के नीचे तो एक हादसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…