IMD Monsoon 2023: इस साल कैसी होगी बारिश? मानसून पर IMD का सबसे ताजा अनुमान; अल नीनो को लेकर आया ये अलर्ट

India Monsoon Prediction: भारत में इस साल कैसी बारिश होगी इसे लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। स्काईमेट के मुताबिक एलपीए यानी की लॉन्ग पीरियड एवरेज (Long Period Average) का 94 फीसदी बारिश होने का अनुमान है।

दिल्ली में झमाझम बारिश (प्रतीकात्मक फोटो- पीटीआई)

