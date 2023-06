Weather Update: दिल्ली-NCR में मौसम रहेगा सुहाना, धूल भरी आंधी का भी अलर्ट, इन राज्यों में हो सकती है बारिश

Delhi-NCR Weather Updates: मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में आज भी बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद प्रचंड गर्मी से राहत (फोटो- पीटीआई)

