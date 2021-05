कोरोनाः एलोपैथी दवा खाने से हुई लाखों मौतें- बोले रामदेव, IMA की मांग- महामारी ऐक्ट के तहत योगगुरु पर हो ऐक्शन

भारत में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच डॉक्टर जी-जान से मरीजों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि, कोरोना मरीजों पर रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन जैसी दवाओं के भरपूर प्रयोग और अब उनके इस्तेमाल को रोके जाने के बाद एलोपैथिक इलाज को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे सवाल उठाने वालों में योगगुरु बाबा रामदेव भी शामिल हैं। उनका एक कथित वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे कहते हैं कि एलोपैथी दवाओं को खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है। अब इस पर विवाद छिड़ गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर रामदेव पर कार्रवाई करने की मांग की है।

वायरल वीडियो में क्या बोले रामदेव?: वीडियो में रामदेव बोलते हैं- “एलोपैथी ऐसी बेकार साइंस है कि पहले इनकी हाईड्रोऑक्सीक्लोरोक्विन फेल हो गई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई। फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, स्टेरॉयड फेल हो गए। प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया। आइवरमेक्टिन भी फेल हो गई। बुखार के लिए फैबिफ्लू दे रहे हैं, वो भी फेल है।”

रामदेव ने आगे कहा, “लोग कह रहे हैं कि यह क्या तमाशा हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बॉडी का तापमान उतार देते हो, लेकिन शरीर के अंदर उस वायरस को खत्म नहीं कर रहे हो। जिस कारण बुखार हो रहा है उसका तो निवारण तुम्हारे पास है नहीं। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं, उस पर हो सकता है कि कुछ लोग इस पर बड़ा विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने और ऑक्सीजन न मिलने से हुई है, उससे ज्यादा मौतें एलोपैथी की वजह से हुई है। स्टेरॉयड की वजह से हुई है।”

IMA issues press release over a video on social media where Yog Guru Ramdev allegedly speaks against Allopathy. IMA demands that the "Union Health Minister either accept accusation & dissolve modern medical facility or prosecute him and book him under Epidemic Diseases Act."

