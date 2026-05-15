Shashi Tharoor News: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि वह 18 मई को केरल में नई यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से यह घोषणा की। थरूर ने खुलासा किया कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वह अमेरिका में मौजूद रहेंगे।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, “मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने केरल कांग्रेस के सहयोगी और केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मैं इस हफ्ते के आखिर में बोस्टन में हूं, जहां मैं अपने पुराने शिक्षण संस्थान टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी के दीक्षांत समारोह में भाषण दूंगा”

अमेरिका में यह अतीत का जश्न मनाने का एक अवसर- शशि थरूर

शशि थरूर ने आगे लिखा, “साथ ही अपनी बैच के 50वीं वर्षगांठ के पुनर्मिलन समारोह में भी हिस्सा लूंगा। अमेरिका में यह अतीत का जश्न मनाने का एक अवसर है, जबकि मैं केरल में भविष्य की ओर देख रहा हूं।”

I’m sorry to be missing the swearing-in ceremony of my @incKerala colleague and new CM of Kerala @vdsatheesan. I am in Boston this weekend to deliver the Commencement address at the graduation ceremony of my alma mater, the Fletcher School of Law & Diplomacy at @TuftsUniversity —… — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 15, 2026

कांग्रेस सांसद ने दी थी बधाई

गुरुवार को थरूर ने सतीशान को कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने और केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नामित किए जाने पर बधाई दी। अपने संदेश में थरूर ने सतीशान की पदोन्नति को उनकी राजनीतिक यात्रा, कांग्रेस और केरल की जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सेवा की मान्यता बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सतीशान के साथ चुनाव प्रचार किया था और उनकी नियुक्ति से उन्हें प्रसन्नता हुई है।

थरूर ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव परिणाम को किसी एक व्यक्ति की जीत के बजाय यूडीएफ गठबंधन के लिए सामूहिक जनादेश के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन के प्रत्येक वरिष्ठ नेता की यह जिम्मेदारी है कि नई सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन की ताकत उसकी विविधता में निहित है और सभी घटकों को एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील केरल के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि केरल की जनता ने गठबंधन पर भरोसा जताया है और नेताओं को उस जनादेश का सम्मान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरा बयान…

बता दें कि सतीशन 18 मई को सुबह 10 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में 102 सीटें जीतकर निर्णायक जनादेश हासिल किया है।

मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का प्रोफाइल

परवूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सतीशन ने 2026 के चुनावों में लगातार छठी बार विधानसभा चुनाव जीता। उन्होंने 78,658 वोट हासिल किए और सीपीआई उम्मीदवार ईटी टायसन मास्टर को 20600 वोटों के अंतर से हराया। वह 25 सालों से परवूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने पहली बार 2001 में यह सीट जीती थी।

पेशे से वकील, उन्होंने केरल छात्र संघ (केएसयू) के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और बाद में यूथ कांग्रेस में सक्रिय हो गए। वे 2021 से केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत रहे और निवर्तमान वामपंथी सरकार के खिलाफ यूडीएफ के अभियान के प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरे।

केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे उभरा वीडी सतीशन का नाम

कांग्रेस के कद्दावर नेता वीडी सतीशन केरल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी ने गुरुवार को हालिया विधानसभा चुनाव परिणाम के एलान के 10 दिनों बाद अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की। अब यह बात सामने आ रही है कि मंगलवार दोपहर राहुल गांधी ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद रात करीब 10 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीएम सुधीरन ने 10 जनपथ पहुंचकर उनसे मुलाकात की। पढ़ें पूरी खबर…