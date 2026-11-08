Sonam Wangchuk News: कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शनिवार को आरोप लगाया कि लद्दाख के उपराज्यपाल के कार्यालय द्वारा उन्हें निशाना बनाकर बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि वे सोशल मीडिया के जरिये सामने आए, उनके खिलाफ उपराज्यपाल और उनकी टीम द्वारा की गई कथित कार्रवाइयों पर ध्यान दें।

सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, “देश के युवाओं और लद्दाख व अरुणाचल जैसे सीमावर्ती इलाकों की भलाई के लिए आवाज उठाने की वजह से, मुझे लगातार निशाना बनाया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है। साथ ही, लद्दाख में उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा हमारे स्कूलों को हर संभव तरीके से परेशान किया जा रहा है।”

वांगचुक और ‘हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख’ (HIAL) के तहत आने वाले उनके संस्थानों का समूह, एक लीज डीड के ट्रांसफर को लेकर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ कानूनी विवाद में उलझा हुआ है। लद्दाख प्रशासन ने लीज रद्द कर दी थी। इसके पीछे कारण यह बताया गया कि तय समय के अंदर डीड (दस्तावेज) को निष्पादित नहीं किया गया और जरूरी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया। साथ ही, यह भी आरोप लगाया गया कि जमीन का इस्तेमाल उस काम के लिए नहीं किया गया, जिसके लिए वह आवंटित की गई थी।

STING OPERATION AGAINST THE WITCH-HUNT OPERATIONS OF LG LADAKH…

For raising my voice for the youth of the nation and the well-being of border areas like Ladakh & Arunachal, I'm being continuously witch-hunted and defamed & our schools being harrassed in every possible way by… pic.twitter.com/RrH22Iz1C6 — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) November 7, 2026

प्रशासन ने HIAL को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपने ‘डेजर्ट फ्लावर स्कूल’ के कामकाज से जुड़ी कोई भी आगे की गतिविधि न करे। वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो (जो HIAL की सह-संस्थापक और सीईओ हैं) ने जमीन के सौदे को अंतिम रूप देने में हुई देरी के लिए नौकरशाही की बाधाओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह रद्दीकरण, लद्दाख के लिए छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के अभियान से जुड़ी एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई का हिस्सा है।

इसके अलावा, लेह की लेबर कोर्ट ने शनिवार को एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में HIAL के एक पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उसे कानूनी रूप से मिलने वाले मातृत्व लाभ का भुगतान नहीं किया गया और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया।

वांगचुक ने कहा कि उनकी जांच के दौरान लोक निवास से हमें बहुत कुछ मिला है, लेकिन अभी हम इसमें से केवल कुछ हिस्से ही जारी कर रहे हैं। मैंने इसे टालने की बहुत कोशिश की, यह सोचकर कि इससे देश की गरिमा और मनोबल को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, मैंने सबसे पहले यह सामग्री आईबी प्रमुख के साथ साझा की ताकि वे इसमें हस्तक्षेप कर सकें, लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ बातचीत के बाद उन्होंने भी जवाब देना बंद कर दिया।

भारी मन से मैं इसे देश के सामने रख रहा हूं- सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक ने कहा, “इसलिए, भारी मन से मैं इसे देश के सामने रख रहा हूं, क्योंकि हमें उपराज्यपाल (L-G) को भारत के पारिस्थितिक और रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में किसी बच्चे की तरह बर्ताव करने से रोकना होगा।”

अंग्मो ने भी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कार्यालय पर आरोप लगाया कि वे वांगचुक को बदनाम करने और खुद का गुणगान करने के लिए निजी कंपनियों को फंड देने के वास्ते टैक्सपेयर्स के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने राष्ट्रपति मुर्मू से आग्रह किया कि वे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश सहित सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए समान अधिकार, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करें। इन आरोपों पर उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय और लद्दाख के नेताओं के बीच बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म होने के एक दिन बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र पर लद्दाख के लोगों से किए गए वादों से मुकरने का आरोप लगाया है। वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग दुखी, हैरान और गुस्से में हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ‘राम राज्य’ का आदर्श कहां गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…