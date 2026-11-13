उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में IIT रुड़की के 20 साल के एक छात्र की गुरुवार शाम कैंपस में मौत हो गई। मैथ्स डिपार्टमेंट के मैथ्स और कंप्यूटिंग में BS-MS प्रोग्राम के सेकंड ईयर के स्टूडेंट आयुष राजोरिया अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाए गए। शक है कि गाजियाबाद के रहने वाले राजोरिया की मौत आत्महत्या से हुई है। मौत की खबर सुनकर उनके माता-पिता कैंपस पहुंचे।

इस घटना के बाद, IIT रुड़की कैंपस में शुक्रवार को होने वाली 70 परीक्षाएं टाल दी गई हैं और जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन कैंपस में स्टूडेंट्स को सपोर्ट और काउंसलिंग भी दे रहा है।

पुलिस कर रही जांच

यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा, “पुलिस अभी घटना के हालात की जांच कर रही है। इंस्टीट्यूट अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहा है और परिवार को हर जरूरी मदद देने के लिए तैयार है।”

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, IIT रुड़की एडमिनिस्ट्रेशन के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के वेलनेस सेंटर से मदद मांग रहा था। पढ़ाई में, स्टूडेंट होशियार था। उसने पहले सेमेस्टर में 9/10 का CGPA स्कोर किया था, जो दूसरे सेमेस्टर में गिरकर लगभग 7/10 हो गया।”

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पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, छात्र ने हॉस्टल के कमरे में कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में रुड़की की पुलिस क्षेत्राधिकारी ओशीन जोशी ने बताया कि घटना की सूचना देर रात करीब एक बजे मिली जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने आगे बताया कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले आयुष राजौरिया (19) के रूप में हुई है जो द्वितीय वर्ष का छात्र था।

रुड़की आईआईटी ने जारी किया बयान

जोशी ने बताया कि मौके से कथित आत्महत्या से पूर्व लिखा एक नोट बरामद हुआ है जिसमें उसने माता- पिता, दोस्तों, सहपाठियों, शिक्षकों या पढ़ाई किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। उन्होंने यह भी बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं रुड़की आईआईटी की ओर से जारी एक बयान में छात्र की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा गया है कि मामले में अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है और संस्थान शोक संतप्त परिवार को जरूरी सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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बयान में बताया गया है कि राजौरिया गणित विभाग में गणित और कम्प्यूटिंग में बीएस- एमएस प्रोग्राम के द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था । बयान के अनुसार, ”घटना से जुड़ी परिस्थितियों की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। संस्थान अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहा है और परिवार को हर जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।”

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महिला ने आरोप लगाया है कि कोच में मौजूद 53 साल के एक आरोपी शख्स ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। इस घटना के बाद महिला की शादी भी टल गई है जो कि अगले महीने होनी थी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…