आईआईटी-दिल्ली ने एमएससी फिजिक्स के 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश कुमार की कथित आत्महत्या के मामले की जांच के लिए अंतिम बाहरी जांच समिति का गठन किया है। संस्थान के अनुसार, समिति की अध्यक्षता दिल्ली हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस मुक्ता गुप्ता करेंगी। समिति से दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया गया है।

आईआईटी-दिल्ली के मुताबिक, नई समिति में एम्स नई दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रोफेसर प्रताप शरण, चार छात्र प्रतिनिधि तथा संस्थान के रजिस्ट्रार सचिव और कन्वीनर के रूप में शामिल होंगे। समिति मामले से जुड़े छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और संबंधित प्रशासनिक कार्यालयों के साथ चर्चा करेगी। इसके अलावा वह संस्थान में लागू प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं की समीक्षा कर भविष्य के लिए आवश्यक सुझाव भी देगी।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद आईआईटी-दिल्ली परिसर में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार आधी रात को प्रदर्शन चौथे दिन में प्रवेश कर गया था। छात्र मामले की स्वतंत्र जांच के साथ-साथ संस्थान के कई वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे और कुमार के परिवार को कम से कम एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।

छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है

प्रदर्शन के दौरान परिसर के कई हिस्सों में छात्रों ने आवाजाही सीमित कर दी थी। वहीं, सेमिनार हॉल में सभी फैकल्टी सदस्यों की बैठक भी बुलाई गई। छात्रों की प्रमुख मांगों में छात्र कल्याण की एसोसिएट डीन प्रोफेसर श्रीदेवी उपाध्यायुला का इस्तीफा शामिल है। इसके अलावा वे डीन, एसोसिएट डीन (छात्र कल्याण), एसोसिएट डीन (छात्रावास प्रबंधन) और भौतिकी विभाग के प्रमुख के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

आईआईटी-दिल्ली के निदेशक रंगन बनर्जी ने अब तक इस्तीफों की इन मांगों को स्वीकार नहीं किया है। छात्रों का दावा है कि 2023 के बाद से संस्थान परिसर में आत्महत्या की यह आठवीं घटना है।

ऐसे में नई बाहरी समिति का गठन छात्रों की स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग के बीच संस्थान की ओर से उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समिति की दो सप्ताह में आने वाली रिपोर्ट से मामले की परिस्थितियों और संस्थान की प्रक्रियाओं पर आगे की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

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दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT दिल्ली) में 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुमार की मौत के बाद संस्थान परिसर में लगातार दो दिनों तक छात्रों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने यह FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक