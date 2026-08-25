IIT Delhi Protest News LIVE Updates: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली के छात्र ऋषिकेश कुमार ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। इसके बाद से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। MSc फ़िज़िक्स के स्टूडेंट ऋषिकेश कुमार की मौत के हालात की जांच के लिए पांच मेंबर वाली एक्सटर्नल इंक्वायरी कमेटी बनाई है। यह कमेटी दो दिन पहले कैंपस में करीब 300 छात्रों के प्रदर्शन के बाद बनी है, जिसमें उन्होंने ऋषिकेश की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की थी।

कमेटी में उत्तराखंड के पूर्व DGP और IIT दिल्ली के एल्युम्नस अशोक कुमार, AIIMS नई दिल्ली साइकेट्री डिपार्टमेंट के हेड प्रोफ़ेसर प्रताप शर्मा, दो छात्र प्रतिनिधि और इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार शामिल हैं, जो सेक्रेटरी और कन्वीनर के तौर पर काम करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि कमेटी को दो हफ़्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

आज सुबह IIT दिल्ली के डायरेक्टर रंगन बनर्जी की तरफ़ से छात्रों को भेजे गए एक ईमेल के मुताबिक कमेटी ऋषिकेश कुमार की मौत के हालात की जांच करेगी और रिकमेंडेशन देने से पहले छात्र, फ़ैकल्टी और प्रशासन से जुड़े ज़रूरी रिकॉर्ड, साथ ही प्रोटोकॉल और प्रोसेस को रिव्यू करेगी।

कमेटी का गठन ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन पहले स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूट में इकट्ठा होकर 31 साल के ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद प्रशासन से जवाबदेही की मांग की थी। ऋषिकेश कुमार ने कथित तौर पर शनिवार को कैंपस में एक बिल्डिंग की छठी मंज़िल से कूदकर सुसाइड कर लिया था।

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