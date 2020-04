IIT Delhi के शोधकर्ताओं ने तैयार किया वेब पोर्टल ‘PRACRITI’, कोरोना संक्रमण की रोकथाम में मिलेगी मदद

IIT Delhi के शोधकर्ताओं ने वेब बेस्ड डैसबोर्ड (पोर्टल) तैयार किया है जिससे भारत में कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। मोबाइल फ्रैंडली इस डैशबोर्ड का नाम PRACRITI (PRediction and Assessment of CoRona Infections and Transmission in India)है। इस बेव पोर्टल पर राज्यवार और जिलेवार कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। इस पोर्टल पर साप्ताहिक अपडेट्स होंगे।

शोधकर्ताओं का मानना है कि इससे स्वास्थ प्राधिकरण, केंद्रीय और स्थानीय प्रधिकरणों को कोरोना से जंग लड़ने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल के मदद से प्रशासन को आने वाली स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी साथ ही उसके अनुरूप रणनीति बनाने में भी मदद मिलेगी।

शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना से लड़ने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि एक संक्रमित कितने असंक्रमित लोगों को संक्रमित कर रहा है। संक्रमण दर को R0 कहा जाता है। मसलन , अगर एक संक्रमित शख्स दो असंक्रमित शख्स को कोरोना वायरस से संक्रमित करता है तो R0 दर 2 होगी।

PRACRITI पोर्टल स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के आधार पर देश के हर राज्य और जिले का R0 जारी करेगा। प्रोफेसर एन एम अनूप कृष्णन के नेतृत्व में तैयार किए गए इस पोर्टल को तैयार किया गया है। उनका कहना है कि R0 वैल्यू का पता लगाना कोरोना वायरस से जंग लड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे स्थानीय और राज्य प्रशासन को पता चलेगा कि उनके यहां कोरोना संक्रमण की दर क्या है।

प्रो. कृष्णन का कहना है कि इससे जिले की सीमाओं को बंद करने का प्रभाव, और जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करना और COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में आसानी होगी और डेटा के आधार पर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

बता दें कि आईआईटी दिल्ली के प्रो.एन.एम. अनूप कृष्णन प्रो.हरिप्रसाद कोडमना, हरगुन सिंह, रविन्दर, देवांश अग्रवाल, डॉ.अमरीन जान, सुरेश, सौरभ सिंह ने मिलकर यह डैशबोर्ड तैयार किया है।

