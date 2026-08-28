दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT Delhi) में एक छात्र की कथित आत्महत्या को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच IIT दिल्ली के डायरेक्टर रंगन बनर्जी ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने तनाव बढ़ने, नारों में खराब बेइज्जत करने वाली और धमकी भरी भाषा अपनाने पर चिंता जताई है। यह चेतावनी छात्रों के आधी रात को प्रदर्शन करने के बाद आई है। बीते 5 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं।

जब प्रदर्शन करने वाले लोग बैनर लेकर मार्च कर रहे थे (जिन पर लिखा था- IIT दिल्ली के छात्र न्याय की मांग करते हैं! जांच, मुआवजा, इस्तीफा। हम ऋषिकेश के साथ खड़े हैं) तो गार्ड्स ने संस्थान के मेन गेट पर बैरिकेड लगा दिए थे। शुक्रवार को छात्रों को एक आधिकारिक मैसेज में रंगन बनर्जी ने कहा कि छात्र प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के आधार पर उठाए गए कुछ खास कदमों के बावजूद दुर्भाग्य से गुरुवार 27 अगस्त 2026 की रात को स्थिति काफी बिगड़ गई।

आईआईटी डायरेक्टर ने क्या कहा?

रंगन बनर्जी ने कहा, “उस रात 10.30 बजे से 12.30 बजे तक प्रदर्शन करने वालों के एक ग्रुप ने कैंपस के रेजिडेंशियल ज़ोन में अपना आंदोलन बढ़ाया, फैकल्टी हाउसिंग के ठीक सामने प्रदर्शन किया और अपने नारों में भद्दी, बेइज्जती करने वाली और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया। इस तरह के व्यवहार से फैकल्टी मेंबर्स और उनके परिवारों, जिनमें छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग डिपेंडेंट शामिल हैं, की सेफ्टी, प्राइवेसी और शांति को खतरा है। संस्थान उन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा जो कैंपस के शांतिपूर्ण कामकाज (जिसमें रेजिडेंशियल एरिया, क्लास, एकेडमिक और दूसरी एक्टिविटी शामिल हैं) में रुकावट डाल रहे हैं।”

रंगन बनर्जी ने आगे लिखा, “बाहरी जांच कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। बेनेवोलेंट फंड से परिवार के लिए संस्थान से मंज़ूरी दे दी गई है और फैकल्टी, छात्र और स्टाफ के वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से अलग फंड बनाया गया है। एक्सटर्नल ओम्बड्सपर्सन अगले हफ्ते अपॉइंट किया जाएगा। हमने अपने छात्र प्रतिनिधियों और दूसरे छात्रों के साथ अच्छी नीयत से बातचीत जारी रखी है।”

क्या है मामला?

31 साल के ऋषिकेश कुमार ने शनिवार को कैंपस की एक बिल्डिंग की छठी मंज़िल से कूदकर कथित तौर पर सुसाइड कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का FIR दर्ज किया है। छात्रों ने ऋषिकेश कुमार की मौत की स्वतंत्र जांच, डीन, एसोसिएट डीन (स्टूडेंट वेलफेयर), एसोसिएट डीन (हॉस्टल मैनेजमेंट) और फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड के इस्तीफे और उनके परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।

छात्रों ने कहा कि ऋषिकेश कुमार की मौत 2023 के बाद से कैंपस में आठवीं सुसाइड है। प्रशासन ने इस्तीफे या किसी खास मुआवजे की रकम की मांग नहीं मानी है।

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दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT दिल्ली) में 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने यह FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक