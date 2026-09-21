IIT बॉम्बे ने छात्र साहिल की मौत से जुड़े हालात के बारे में पहले दी गई जानकारी के लिए माफी मांगी है। संस्थान ने कहा है कि घटना से पहले हुई चीजों की जानकारी की जांच अभी संबंधित अधिकारी कर रहे हैं। साथ ही, संस्थान ने यह भी बताया है कि प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। IIT बॉम्बे ने यह बात भी स्पष्ट तौर पर साफ कर दी है कि संस्थान के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है।

आईआईटी बॉम्बे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “”साहिल की दुखद मौत से जुड़े हालात के बारे में हमारे पहले के संदेश में दिए गए बयानों के लिए हम माफी मांगते हैं। घटना से पहले की जानकारी और हालात की जांच संबंधित अधिकारी कर रहे हैं। चल रही जांच को देखते हुए, उनकी मौत से पहले की घटनाओं के बारे में जानकारी देना या उन्हें किसी तरह से बताना ठीक नहीं था, जब तक कि उन्हें सही जांच प्रक्रिया के जरिये पूरी तरह से साबित न कर दिया गया हो।”

प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला सस्पेंड

IIT बॉम्बे के डायरेक्टर शिरीष बी केदारे ने कहा, “IIT बॉम्बे के डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी।”

IIT Bombay student suicide | IIT Bombay Dean of Student Affairs, Prof. Suryanarayana Doolla, has been suspended with immediate effect. Any further action will be taken following an investigation: IIT Bombay Director Shirish B. Kedare pic.twitter.com/ddCugLPpNi — ANI (@ANI) September 21, 2026

साहिल ने की थी आत्महत्या

IIT बॉम्बे के सेकंड ईयर के छात्र साहिल ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली। उससे कुछ घंटे पहले ही उसे एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। 19 साल के छात्र की मौत के बाद कैंपस में 400 से ज्यादा छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और चल रही मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं टाल दी गईं।

इसके तुरंत बाद, उसके माता-पिता ने आरोप लगाया कि उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया गया था। संस्थान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि छात्र ने न तो एससी-एसटी सेल और न ही प्रशासन के पास ऐसी कोई शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

हालांकि, साहिल के पिता रवींद्र की शिकायत के आधार पर, मुंबई पुलिस ने शनिवार को आत्महत्या के लिए उकसाने (बीएनएस की धारा 108) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

खबरों के मुताबिक, जब शुक्रवार को छात्र साहिल को मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, तो डूला ड्यूटी पर मौजूद इनविजिलेटर थे। इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा कि साहिल ने सवालों का जवाब पूछने के लिए पेपर को चैटजीपीटी पर अपलोड किया था। कुछ घंटों बाद साहिल ने आत्महत्या कर ली।

यह भी पढ़ें: IIT बॉम्बे में छात्र की आत्महत्या से हड़कंप, परीक्षा में फोन के इस्तेमाल को लेकर हुआ था विवाद



प्रदर्शन में शामिल छात्रों के मुताबिक इस घटना को देखते हुए चल रही मिड-सेमेस्टर परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया। एक छात्र ने कहा, “छात्रों की एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा एक ही शिकायत रही है कि सुसाइड जैसी गंभीर घटना के बाद भी वह वैसे ही काम कर रहा है। आज रात, कई लोगों ने इस बर्ताव पर सवाल उठाए, जिसके बाद यह घोषणा की गई कि मिड-सेमेस्टर परीक्षा अब पोस्टपोन कर दी गई है।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...