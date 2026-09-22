IIT Bombay Suicide Case: आईआईटी बॉम्बे के दूसरे वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान अब बड़ा सुराग मिला है। इसमें कैंपस का एक सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आया है, जो कि करीब 15 मिनट का है।

जानकारी के मुताबिक, यह सीसीटीवी फुटेज दोपहर 12:30 बजे से 12:45 बजे के बीच का है। इसमें प्रोफेसर सूर्यनारायण डूल्ला छात्र साहिल वाकोडे से पूछताछ करते और उन्हें परीक्षा हॉल से बाहर जाने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं।

परीक्षा हॉल में क्या हुआ था?

सूत्रों के मुताबिक, 1 बजे परीक्षा समाप्त होने से ठीक कुछ मिनट पहले साहिल थोड़ा झुककर अपनी जेब में रखी किसी चीज को देखता हुआ नजर आ रहा है। आरोप है कि परीक्षा के दौरान उस पर ‘ChatGPT’ का इस्तेमाल करने का संदेह था।

फुटेज में दिखता है कि प्रोफेसर की नजर जब साहिल पर पड़ती है, तो वे उससे सवाल-जवाब करते हैं। इसके बाद प्रोफेसर उसे अन्य छात्रों से दूर एक तरफ ले जाते हैं और फिर उसे परीक्षा हॉल से बाहर भेज देते हैं।

हॉस्टल में अंतिम बार कब दिखा छात्र?

परीक्षा हॉल से निकलने के बाद का घटनाक्रम भी सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। हॉस्टल की लॉबी की फुटेज के अनुसार, साहिल दोपहर करीब 1:25 बजे अपने हॉस्टल के कमरे में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कमरे के भीतर जाने के बाद साहिल फिर कभी बाहर नहीं निकला। बाद में जब कमरा खोला गया, तो उसकी मौत की खबर सामने आई और पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली है।

क्राइम ब्रांच ने संभाली जांच की कमान

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। सोमवार को एसीपी धर्मवीर बंसोड के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम साहिल के हॉस्टल रूम में पहुंची और वहां का पंचनामा किया।

जांच टीम ने कमरे से सीसीटीवी फुटेज और अन्य जरूरी सामान अपने कब्जे में ले लिया है। क्राइम ब्रांच जल्द ही पवई पुलिस से केस से जुड़े सभी कागजात अपने हाथ में लेकर जांच आगे बढ़ाएगी।

सुसाइड नोट की बारीकी से तलाश

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक साहिल के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। हालांकि, पुलिस हर एक कोण से कमरे की तलाशी ले रही है।

अधिकारियों ने बताया कि आईआईटी में पहले हुई एक घटना में स्थानीय पुलिस को शुरुआत में सुसाइड नोट नहीं मिला था, जो बाद में एक किताब के बीच से बरामद हुआ था। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमरे की हर किताब और दस्तावेज को खंगाल रही है।

प्रोफेसर पर केस दर्ज

पवई पुलिस ने पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। यह कार्रवाई साहिल के पिता रवींद्र वाकोडे की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें प्रोफेसर सूर्यनारायण डूल्ला समेत अन्य लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

साहिल के पिता ने आरोप लगाया है कि प्रोफेसर डूल्ला पिछले तीन महीनों से साहिल के साथ जातिगत भेदभाव कर रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि प्रोफेसर यह सब आईआईटी-बॉम्बे के निदेशक के निर्देशों पर कर रहे थे। क्राइम ब्रांच अब सीसीटीवी फुटेज और इन सभी आरोपों की गहनता से जांच कर रही है।

आईआईटी बॉम्बे में बीटेक सेकंड ईयर के छात्र साहिल की मौत के मामले में निलंबित किए गए प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला के समर्थन में टीचर्स उतर आए हैं। आईआईटी बॉम्बे का कैंपस अब स्टूडेंट vs प्रोफेर्सर की लड़ाई का मैदान बन गया है। जहां एक तरफ कैंपस में साहिल की मौत को लेकर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहीं सोमवार को सूर्यनारायण डूला के निलंबन के बाद उनके समर्थन में रैली निकाली गई। पढ़िए पूरी खबर…