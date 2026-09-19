आईआईटी बॉम्बे के सेकंड ईयर के एक छात्र ने शुक्रवार को आत्महत्या कर लिया। घटना से कुछ ही घंटों पहले उसे एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पाया गया था। 19 साल के छात्र की मौत के बाद कैंपस में 400 से ज़्यादा छात्रों ने प्रदर्शन किया और चल रहे मिड-सेमेस्टर एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग का छात्र कथित तौर पर एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पाया गया था।

परीक्षा के दौरान फोन इस्तेमाल कर रहा था छात्र

संस्थान के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक छात्र ने जवाब जानने के लिए एग्जाम का प्रश्नपत्र ChatGPT पर अपलोड किया था। बयान में कहा गया, “दिन में पहले, एक परीक्षा के दौरान, छात्र को एग्जाम हॉल में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए पाया गया। उसने जवाब जानने के लिए ChatGPT पर परीक्षा का प्रश्न पत्र अपलोड किया था। छात्र के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। इस मामले पर इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट के हेड ने भी छात्र से बात की, जिन्होंने उसकी काउंसलिंग की और उसे भरोसा दिलाया कि इस घटना से उसके एकेडमिक करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में लौट आया। बाद में शाम को वह अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया।”

पवई पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “एग्जाम शाम 4 बजे तक था और उसके बाद छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया। उसने सुसाइड कर लिया। वह कमरे में लटका हुआ मिला।”

पुलिस की एक टीम कमरे का पंचनामा कर रही थी। बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए राजावाड़ी हॉस्पिटल भेजा गया। छात्र हॉस्टल 4 का रहने वाला था। जैसे ही यह बात कैंपस में फैली, 400 से ज़्यादा छात्र संस्थान की मेन बिल्डिंग के पास जमा हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने लगे। IIT-B के डायरेक्टर प्रोफ़ेसर शिरीष केदारे रात करीब 10.30 बजे छात्रों से मिलने आए, तब तक प्रदर्शन जारी रहा। मीटिंग के बाद लोगों को मेन बिल्डिंग के सामने बने कॉन्वोकेशन हॉल में शिफ्ट कर दिया गया।

मिड-सेमेस्टर परीक्षा को किया गया पोस्टपोन

प्रदर्शन में शामिल छात्रों के मुताबिक इस घटना को देखते हुए चल रही मिड-सेमेस्टर परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया। एक छात्र ने कहा, “छात्रों की एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा एक ही शिकायत रही है कि सुसाइड जैसी गंभीर घटना के बाद भी वह वैसे ही काम कर रहा है। आज रात, कई लोगों ने इस बर्ताव पर सवाल उठाए, जिसके बाद यह घोषणा की गई कि मिड-सेमेस्टर परीक्षा अब पोस्टपोन कर दी गई है।”

प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, “IIT बॉम्बे एक स्टूडेंट की मौत से बहुत दुखी है। संस्थान इस दुखद घटना से प्रभावित स्टूडेंट के दोस्तों, क्लासमेट्स, फैकल्टी मेंबर्स और दूसरे लोगों को सपोर्ट दे रहा है। मौत के हालात की जांच सही अधिकारी कर रहे हैं।”

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दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT दिल्ली) में 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने यह FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक