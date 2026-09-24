IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के मामले में उनके माता-पिता ने गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू कर दी। वे FIR में नामजद IIT बॉम्बे के अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साहिल के माता-पिता का आरोप है कि उनके बेटे को कैंपस में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था।

साहिल के माता-पिता रविंद्र और सोनाली वाकोडे ने इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के साथ हुई बैठक में भी मामले में नामजद लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। परिवार का कहना है कि जब तक मामले में गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।

IIT बॉम्बे कैंपस के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे माता-पिता

साहिल के वकील निखिल कांबले के मुताबिक, दंपति गुरुवार सुबह IIT बॉम्बे कैंपस की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मुंबई पुलिस ने उन्हें भांडुप में हिरासत में ले लिया। परिवार ने एक दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें जबरन मुंबई से बाहर ले जाया गया था, जबकि वे IIT बॉम्बे के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे।

हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों से अलग अपना पक्ष रखा। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, साहिल के माता-पिता को आजाद मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वे IIT बॉम्बे कैंपस के बाहर प्रदर्शन करने पर अड़े हुए थे। पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन का स्थान बदलने के लिए समझाया।

पुलिस ने थाने और सरकारी गेस्ट हाउस ले जाने की बात

वकील निखिल कांबले ने बताया कि दंपति को भांडुप के सोनापुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके बाद उन्हें एक सरकारी गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की।

साहिल के माता-पिता ने पहले ही घोषणा की थी कि अगर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इसी घोषणा के बाद गुरुवार को उन्होंने आजाद मैदान में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया।

18 सितंबर को हॉस्टल के कमरे में मृत मिले थे साहिल

साहिल वाकोडे IIT बॉम्बे में BTech के दूसरे वर्ष के छात्र थे। 18 सितंबर को उन्होंने हॉस्टल के अपने कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत के बाद माता-पिता ने आरोप लगाया कि साहिल को संस्थान में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था।

मामले में FIR दर्ज की गई है और उसमें कुछ IIT बॉम्बे अधिकारियों के नाम शामिल हैं। साहिल के माता-पिता अब FIR में नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामले में पुलिस की जांच जारी है।

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मुंबई पुलिस ने गुरुवार सुबह IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के माता-पिता को भांडुप में हिरासत में लिया। वे मुंबई के पवई स्थित इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेकनॉलॉजि (IIT) बॉम्बे परिसर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।